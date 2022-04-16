https://arabic.sputniknews.com/20220416/رجل-أعمال-هندي-يقترح-على-إيلون-ماسك-شراء-الديون-الخارجية-لسريلانكا-بدلا-من-تويتر-1061265254.html

رجل أعمال هندي يقترح على إيلون ماسك شراء الديون الخارجية لسريلانكا بدلا من "تويتر"

رجل أعمال هندي يقترح على إيلون ماسك شراء الديون الخارجية لسريلانكا بدلا من "تويتر"

أطبق رئيس شركة التجارة الإلكترونية الهندية "Snapdeal"، كونال باهل، مزحة بأن يشتري رائد الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الديون الخارجية... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T14:42+0000

2022-04-16T14:42+0000

2022-04-16T14:48+0000

منوعات

إيلون ماسك

سريلانكا

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ونقلت صحيفة "مينت" عن رجل الأعمال قوله "عرض إيلون ماسك على تويتر 43 مليار دولار مقابل شراء الشركة، في حين يبلغ الدين الخارجي لسريلانكا 45 مليار دولار. قال ضاحكا يمكنه شرائه وتسمية نفسه "سيلان ماسك"(سيلان هو الاسم الآخر لسريلانكا).وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة.وأعلنت سريلانكا -التي تعاني نقصا في العملات الأجنبية- اليوم الثلاثاء أنها ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية، بانتظار خطة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه البلاد أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.وفي وقت سابق، قال مجلس إدارة "تويتر"، إنه يدرس بعناية عرضا "غير مرغوب فيه وغير ملزم" من رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، لشراء الشركة.وذكرت "تويتر": "سيدرس مجلس إدارة الشركة بعناية الاقتراح لاختيار مسار العمل الذي يراه الأفضل للشركة وجميع المساهمين في تويتر"، وأكدت أنها تلقت عرضا من ماسك لشراء الشركة مقابل 43.4 مليار دولار.كان رجل الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، قد أبدى استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.وقال ماسك في خطاب موجه إلى "تويتر": "أعرض شراء 100% من أسهم (تويتر) بسعر 54.2 دولارًا للسهم، وبعلاوة 54% عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر، وبعلاوة 38% على مدار اليوم السابق لإعلاني العام عن استثماري"، وأضاف ماسك: "الاقتراح هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله فسوف يتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220414/إيلون-ماسك-ينوي-شراء-تويتر--1061190628.html

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منوعات, إيلون ماسك, سريلانكا