https://arabic.sputniknews.com/20220416/روستيخ-ستكون-صناعة-الطائرات-لدينا-مستقلة-تماما-عن-المكونات-المستوردة--1061263104.html
روستيخ: ستكون صناعة الطائرات لدينا مستقلة تماما عن المكونات المستوردة
روستيخ: ستكون صناعة الطائرات لدينا مستقلة تماما عن المكونات المستوردة
أكدت شركة روستيخ العسكرية الروسية أن صناعة الطائرات الروسية ستكون مستقلة تماما عن المكونات المستوردة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:47+0000
2022-04-16T13:47+0000
2022-04-16T13:47+0000
روسيا
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وقال وزير الصناعة والتجارة في الروسي، دينيس مانتوروف: "ستظهر نسخة مستبدلة بالكامل من طائرة "إس جي 100" بمحرك روسي في نهاية عام 2023".وأوضحت شركة روستيخ لـ"سبوتنيك": "جميع الأنظمة الرئيسية لطائرة "إس جي" الجديدة ستكون روسية بالكامل. بما في ذلك المحرك، هناك أكثر من 20 نظاما ووحدة تم شراؤها مسبقا في الخارج"وأضافت الشركة: "سيتم زيادة الكفاءة في إنتاج معدات الطيران ذات التقنية العالية في روسيا. في النهاية، سنكون قادرين على أن نصبح مستقلين تقنيا تماما عن المكونات المستوردة. البلاد أنتجت وتنتج عددا من الطائرات بالكامل من مكونات روسية".
https://arabic.sputniknews.com/20211229/روستيخ-الروسية-تدرس-إمكانية-تصنيع-دبابة-بعجلات-خاصة-بإفريقيا-والشرق-الأوسط-1054727757.html
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روسيا
روستيخ: ستكون صناعة الطائرات لدينا مستقلة تماما عن المكونات المستوردة
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أكدت شركة روستيخ العسكرية الروسية أن صناعة الطائرات الروسية ستكون مستقلة تماما عن المكونات المستوردة.
وقال وزير الصناعة والتجارة في الروسي، دينيس مانتوروف: "ستظهر نسخة مستبدلة بالكامل من طائرة "إس جي 100" بمحرك روسي في نهاية عام 2023".
وأوضحت شركة روستيخ لـ"سبوتنيك": "جميع الأنظمة الرئيسية لطائرة "إس جي" الجديدة ستكون روسية بالكامل. بما في ذلك المحرك، هناك أكثر من 20 نظاما ووحدة تم شراؤها مسبقا في الخارج"
وأضافت الشركة: "سيتم زيادة الكفاءة في إنتاج معدات الطيران ذات التقنية العالية في روسيا. في النهاية، سنكون قادرين على أن نصبح مستقلين تقنيا تماما عن المكونات المستوردة. البلاد أنتجت وتنتج عددا من الطائرات بالكامل من مكونات روسية".
29 ديسمبر 2021, 10:00 GMT