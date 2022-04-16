https://arabic.sputniknews.com/20220416/زاخاروفا-توضح-الأنشطة-البيولوجية-العسكرية-الألمانية-في-أوكرانيا--1061256110.html
زاخاروفا توضح الأنشطة البيولوجية العسكرية الألمانية في أوكرانيا
زاخاروفا توضح الأنشطة البيولوجية العسكرية الألمانية في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة، تقوم بأنشطة بيولوجية عسكرية مكثفة في أوكرانيا... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:58+0000
2022-04-16T10:58+0000
2022-04-16T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "RT": " وفقا للمعلومات المؤكدة، قام الجانب الألماني بتنسيق عمله عن كثب في مجال الأمن البيولوجي مع الحلفاء الأمريكيين، الذين أنشأوا شبكة من 30 مختبرا بيولوجيا على الأقل في أوكرانيا، حيث تم إجراء أبحاث خطيرة".وأضافت: "ندعو المسؤولين الألمان إلى التوقف فورا عن نشر افتراءات كاذبة حول نية بلادنا المزعومة لاستخدام أسلحة يحظرها القانون ".وأعربت زاخاروفا عن ثقتها في أن مثل هذه التصريحات يمكن أن "تحفز فقط كتائب النازيين الجدد الأوكرانية على ارتكاب استفزازات رهيبة، والمسؤولية الأخلاقية عن العواقب المأساوية ستقع أيضا على برلين".قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، إن روسيا دمرت جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية في عام 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/زاخاروفا-يجب-على-السويد-وفنلندا-إدراك-عواقب-الانضمام-المحتمل-إلى-الناتو-على-الأمن-الأوروبي-1061223712.html
https://arabic.sputniknews.com/20220325/تبذل-روسيا-كل-ما-في-وسعه-لضمان-سلامة-المنشآت-النووية-في-أوكرانيا-1060458535.html
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روسيا
زاخاروفا توضح الأنشطة البيولوجية العسكرية الألمانية في أوكرانيا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة، تقوم بأنشطة بيولوجية عسكرية مكثفة في أوكرانيا لسنوات عديدة.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "RT": " وفقا للمعلومات المؤكدة، قام الجانب الألماني بتنسيق عمله عن كثب في مجال الأمن البيولوجي مع الحلفاء الأمريكيين، الذين أنشأوا شبكة من 30 مختبرا بيولوجيا على الأقل في أوكرانيا، حيث تم إجراء أبحاث خطيرة".
وأضافت: "ندعو المسؤولين الألمان إلى التوقف فورا عن نشر افتراءات كاذبة حول نية بلادنا المزعومة لاستخدام أسلحة يحظرها القانون ".
وأعربت زاخاروفا عن ثقتها في أن مثل هذه التصريحات يمكن أن "تحفز فقط كتائب النازيين الجدد الأوكرانية على ارتكاب استفزازات رهيبة، والمسؤولية الأخلاقية عن العواقب المأساوية ستقع أيضا على برلين".
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، إن روسيا دمرت جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية في عام 2017.