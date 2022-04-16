https://arabic.sputniknews.com/20220416/زاخاروفا-توضح-الأنشطة-البيولوجية-العسكرية-الألمانية-في-أوكرانيا--1061256110.html

زاخاروفا توضح الأنشطة البيولوجية العسكرية الألمانية في أوكرانيا

زاخاروفا توضح الأنشطة البيولوجية العسكرية الألمانية في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة، تقوم بأنشطة بيولوجية عسكرية مكثفة في أوكرانيا... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T10:58+0000

2022-04-16T10:58+0000

2022-04-16T10:58+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "RT": " وفقا للمعلومات المؤكدة، قام الجانب الألماني بتنسيق عمله عن كثب في مجال الأمن البيولوجي مع الحلفاء الأمريكيين، الذين أنشأوا شبكة من 30 مختبرا بيولوجيا على الأقل في أوكرانيا، حيث تم إجراء أبحاث خطيرة".وأضافت: "ندعو المسؤولين الألمان إلى التوقف فورا عن نشر افتراءات كاذبة حول نية بلادنا المزعومة لاستخدام أسلحة يحظرها القانون ".وأعربت زاخاروفا عن ثقتها في أن مثل هذه التصريحات يمكن أن "تحفز فقط كتائب النازيين الجدد الأوكرانية على ارتكاب استفزازات رهيبة، والمسؤولية الأخلاقية عن العواقب المأساوية ستقع أيضا على برلين".قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، إن روسيا دمرت جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية في عام 2017.

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https://arabic.sputniknews.com/20220325/تبذل-روسيا-كل-ما-في-وسعه-لضمان-سلامة-المنشآت-النووية-في-أوكرانيا-1060458535.html

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روسيا