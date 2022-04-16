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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220416/زاخاروفا-توضح-الأنشطة-البيولوجية-العسكرية-الألمانية-في-أوكرانيا--1061256110.html
زاخاروفا توضح الأنشطة البيولوجية العسكرية الألمانية في أوكرانيا
زاخاروفا توضح الأنشطة البيولوجية العسكرية الألمانية في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة، تقوم بأنشطة بيولوجية عسكرية مكثفة في أوكرانيا... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:58+0000
2022-04-16T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "RT": " وفقا للمعلومات المؤكدة، قام الجانب الألماني بتنسيق عمله عن كثب في مجال الأمن البيولوجي مع الحلفاء الأمريكيين، الذين أنشأوا شبكة من 30 مختبرا بيولوجيا على الأقل في أوكرانيا، حيث تم إجراء أبحاث خطيرة".وأضافت: "ندعو المسؤولين الألمان إلى التوقف فورا عن نشر افتراءات كاذبة حول نية بلادنا المزعومة لاستخدام أسلحة يحظرها القانون ".وأعربت زاخاروفا عن ثقتها في أن مثل هذه التصريحات يمكن أن "تحفز فقط كتائب النازيين الجدد الأوكرانية على ارتكاب استفزازات رهيبة، والمسؤولية الأخلاقية عن العواقب المأساوية ستقع أيضا على برلين".قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، إن روسيا دمرت جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية في عام 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/زاخاروفا-يجب-على-السويد-وفنلندا-إدراك-عواقب-الانضمام-المحتمل-إلى-الناتو-على-الأمن-الأوروبي-1061223712.html
https://arabic.sputniknews.com/20220325/تبذل-روسيا-كل-ما-في-وسعه-لضمان-سلامة-المنشآت-النووية-في-أوكرانيا-1060458535.html
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روسيا

زاخاروفا توضح الأنشطة البيولوجية العسكرية الألمانية في أوكرانيا

10:58 GMT 16.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة، تقوم بأنشطة بيولوجية عسكرية مكثفة في أوكرانيا لسنوات عديدة.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "RT": " وفقا للمعلومات المؤكدة، قام الجانب الألماني بتنسيق عمله عن كثب في مجال الأمن البيولوجي مع الحلفاء الأمريكيين، الذين أنشأوا شبكة من 30 مختبرا بيولوجيا على الأقل في أوكرانيا، حيث تم إجراء أبحاث خطيرة".
وأضافت: "ندعو المسؤولين الألمان إلى التوقف فورا عن نشر افتراءات كاذبة حول نية بلادنا المزعومة لاستخدام أسلحة يحظرها القانون ".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
زاخاروفا: يجب على السويد وفنلندا إدراك عواقب الانضمام المحتمل إلى الناتو على الأمن الأوروبي
أمس, 11:09 GMT
وأعربت زاخاروفا عن ثقتها في أن مثل هذه التصريحات يمكن أن "تحفز فقط كتائب النازيين الجدد الأوكرانية على ارتكاب استفزازات رهيبة، والمسؤولية الأخلاقية عن العواقب المأساوية ستقع أيضا على برلين".
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، إن روسيا دمرت جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية في عام 2017.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
زاخاروفا: روسيا تبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:20 GMT
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