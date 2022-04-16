زعيم كوريا الشمالية يزور مع زوجته ضريح جده بمناسبة الذكرى الـ110 لميلاده... صور
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يزور قصر كومسوسان للشمس مع زوجته، ري سول جو، للاحتفال بيوم الشمس، الذكرى 110 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم إيل سونغ ، بيونغ يانغ، 15 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يزور قصر كومسوسان للشمس مع زوجته، ري سول جو، للاحتفال بيوم الشمس، الذكرى 110 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم إيل سونغ ، بيونغ يانغ، 15 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / STR
زار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة مرور 110 عاما على ميلاد جده الراحل المؤسس، كيم إيل سون.
وحضر كيم جونغ أون إلى قصر كومسومان، أمس الجمعة، حيث ترقد جثث جده ووالده الراحلين، وكان برفقته زوجته، ري سول جو، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).
وكان حاضرا الزيارة كبار مساعدي كيم جونغ أون، بمن فيهم رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، تشوي ريونغ هاي، وسكرتير الشؤون التنظيمية للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، جو يونغ وون، ورئيس الوزراء، كيم توك هون.
North Korean leader #KimJongun visited a mausoleum of his late grandfather and national founder #KimIlsung to mark his birth anniversary, state media reported Saturday.https://t.co/4RrsmLpxwI— tskim (@tskim46240076) April 16, 2022
وتعد ذكرى ميلاد كيم إيل سون، والتي يشار إليها في كوريا الشمالية باسم "يوم الشمس"، هي أكبر عطلة وطنية في الشمال، وتتميز بأحداث ثقافية ورياضية واسعة النطاق.
First images of the event, released by state media: pic.twitter.com/IzmlggS7e8— NK NEWS (@nknewsorg) April 15, 2022
وأفادت وكالة "يونهاب" أن كوريا الشمالية أقامت في بيونغيانغ، يوم الخميس الماضي، احتفالات بمناسبة الذكرى السنوية لميلاده كيم إيل سون، والتي تضمنت ألعاب نارية ورقص جماعي، لكنها لم تشمل استعراض عسكري على عكس كل عام.