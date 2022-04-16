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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي اليونان
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي اليونان
أعلن مساء اليوم السبت عن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي اليونان، فيما لم يبلغ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T20:15+0000
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وحدد مرصد أثينا للنشاط الزلزالي مركز الزلزال قبالة سواحل جزيرة كيثيرا، وفقا لما نقلته وكالة "أ ف ب".وأوضح المرصد أن الزلزال "ضرب جنوب اليونان نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومترا من جنوب-جنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز وعلى عمق 67 كيلومترا".وتعد اليونان عرضة بشكل كبير للزلازل لوقوعها عند نقطة التقاء فوالق جيولوجية عدة.
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العالم, أخبار العالم الآن, اليونان

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي اليونان

20:15 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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أعلن مساء اليوم السبت عن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي اليونان، فيما لم يبلغ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وحدد مرصد أثينا للنشاط الزلزالي مركز الزلزال قبالة سواحل جزيرة كيثيرا، وفقا لما نقلته وكالة "أ ف ب".
وأوضح المرصد أن الزلزال "ضرب جنوب اليونان نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومترا من جنوب-جنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز وعلى عمق 67 كيلومترا".
وتعد اليونان عرضة بشكل كبير للزلازل لوقوعها عند نقطة التقاء فوالق جيولوجية عدة.
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