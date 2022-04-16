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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220416/زيلينسكي-يكشف-عن-خسائر-قواته-العسكرية--1061249006.html
زيلينسكي يكشف عن خسائر قواته العسكرية
زيلينسكي يكشف عن خسائر قواته العسكرية
كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن خسائر القوات العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T05:16+0000
2022-04-16T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية إن "الجانب الأوكراني خلال العملية فقد نحو 3000 عسكري وبلغ عدد جرحاه حوالي 10 آلاف".وأوضح زيلينسكي للوكالة إن هناك صعوبة في تحديد عدد الضحايا المدنيين، مشيرًا إلى نقص المعلومات خصوصا في المناطق التي خسرتها كييف وباتت تحت سيطرة موسكو وتحديدا المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.يذكر أن الجانب الأوكراني أعلن خسائره للمرة الأخيرة في 12 مارس/نيسان الماضي، حيث بلغ عدد قتلى جنود الجيش الأوكراني نحو 1300 عسكري في تلك الفترة، وفقا لكييف.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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العالم

زيلينسكي يكشف عن خسائر قواته العسكرية

05:16 GMT 16.04.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن خسائر القوات العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية إن "الجانب الأوكراني خلال العملية فقد نحو 3000 عسكري وبلغ عدد جرحاه حوالي 10 آلاف".
وأوضح زيلينسكي للوكالة إن هناك صعوبة في تحديد عدد الضحايا المدنيين، مشيرًا إلى نقص المعلومات خصوصا في المناطق التي خسرتها كييف وباتت تحت سيطرة موسكو وتحديدا المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.
يذكر أن الجانب الأوكراني أعلن خسائره للمرة الأخيرة في 12 مارس/نيسان الماضي، حيث بلغ عدد قتلى جنود الجيش الأوكراني نحو 1300 عسكري في تلك الفترة، وفقا لكييف.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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