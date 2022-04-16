https://arabic.sputniknews.com/20220416/سوريا-تدين-الممارسات-الإسرائيلية-ضد-الشعب-الفلسطيني-وتؤكد-على-عروبة-القدس-1061256587.html
سوريا تدين الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتؤكد على عروبة القدس
سوريا تدين الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتؤكد على عروبة القدس
دانت سوريا الهجوم الإسرائيلي الأخير على المسجد الأقصى، وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإسرائيلية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T11:11+0000
2022-04-16T11:11+0000
2022-04-16T11:11+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية السورية نشرته على موقعها الإلكتروني أن "سوريا تدين بأشد العبارات الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وتدنيسها لهما وتخريبها لمحتويات المسجد الشريف، واعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين وعلى حماة الحرم القدسي الشريف".وقالت الخارجية السورية إن "سوريا تدين بشكلٍ خاص الاعتداءات اللاإنسانية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين ما أدى إلى وقوع المئات من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الحرم القدسي إلى جانب اعتقال المئات منهم الذين يدافعون بصدورهم العارية عن حرمة الأقصى".وحيت "صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك على مختلف المدن والقرى الفلسطينية، وشددت على "استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس".وأكدت الخارجية السورية في ختام بيانها على أن "القضية الفلسطينية ستبقى قضية سوريا الأساسية وقضية شعبنا العربي في كل مكان".واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان، "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مصر-والإمارات-تدينان-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-المسجد-الأقصى-1061247227.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
سوريا تدين الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتؤكد على عروبة القدس
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دانت سوريا الهجوم الإسرائيلي الأخير على المسجد الأقصى، وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإسرائيلية.
دمشق - سبوتنيك
. وجاء في بيان صادر عن الخارجية السورية نشرته على موقعها الإلكتروني أن "سوريا تدين بأشد العبارات الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وتدنيسها لهما وتخريبها لمحتويات المسجد الشريف، واعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين وعلى حماة الحرم القدسي الشريف".
وقالت الخارجية السورية إن "سوريا تدين بشكلٍ خاص الاعتداءات اللاإنسانية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين ما أدى إلى وقوع المئات من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الحرم القدسي إلى جانب اعتقال المئات منهم الذين يدافعون بصدورهم العارية عن حرمة الأقصى".
وحيت "صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك على مختلف المدن والقرى الفلسطينية، وشددت على "استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس".
وأكدت الخارجية السورية في ختام بيانها على أن "القضية الفلسطينية ستبقى قضية سوريا الأساسية وقضية شعبنا العربي في كل مكان".
واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.
وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان، "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".