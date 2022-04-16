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سيناتور روسي يكشف الهدف الرئيسي لبايدن في الولايات المتحدة
سيناتور روسي يكشف الهدف الرئيسي لبايدن في الولايات المتحدة
أعلن السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الهدف الرئيسي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كانت إزاحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منصبه. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:29+0000
2022-04-16T10:29+0000
روسيا
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وجاء إعلان بوشكوف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" الذي قال "الهدف الأبرز للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو إزاحة الرئيس السابق دونالد ترامب من منصبه".يذكر أن وسائل الإعلام الأمريكي قد نشرت تصنيف ثقة المواطنين الأمريكيين برئيسهم الحالي جو بايدن، حيث وصل إلى مستوى قياسي منخفض.
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روسيا

سيناتور روسي يكشف الهدف الرئيسي لبايدن في الولايات المتحدة

10:29 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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أعلن السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الهدف الرئيسي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كانت إزاحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منصبه.
وجاء إعلان بوشكوف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" الذي قال "الهدف الأبرز للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو إزاحة الرئيس السابق دونالد ترامب من منصبه".
يذكر أن وسائل الإعلام الأمريكي قد نشرت تصنيف ثقة المواطنين الأمريكيين برئيسهم الحالي جو بايدن، حيث وصل إلى مستوى قياسي منخفض.
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