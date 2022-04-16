https://arabic.sputniknews.com/20220416/سيناتور-روسي-يكشف-الهدف-الرئيسي-لبايدن-في-الولايات-المتحدة-1061255401.html
سيناتور روسي يكشف الهدف الرئيسي لبايدن في الولايات المتحدة
سيناتور روسي يكشف الهدف الرئيسي لبايدن في الولايات المتحدة
أعلن السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الهدف الرئيسي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كانت إزاحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منصبه. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:29+0000
2022-04-16T10:29+0000
2022-04-16T10:29+0000
روسيا
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وجاء إعلان بوشكوف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" الذي قال "الهدف الأبرز للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو إزاحة الرئيس السابق دونالد ترامب من منصبه".يذكر أن وسائل الإعلام الأمريكي قد نشرت تصنيف ثقة المواطنين الأمريكيين برئيسهم الحالي جو بايدن، حيث وصل إلى مستوى قياسي منخفض.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سيناتور روسي يكشف الهدف الرئيسي لبايدن في الولايات المتحدة
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أعلن السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الهدف الرئيسي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كانت إزاحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منصبه.
وجاء إعلان بوشكوف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" الذي قال "الهدف الأبرز للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو إزاحة الرئيس السابق دونالد ترامب من منصبه".
يذكر أن وسائل الإعلام الأمريكي قد نشرت تصنيف ثقة المواطنين الأمريكيين برئيسهم الحالي جو بايدن، حيث وصل إلى مستوى قياسي منخفض.