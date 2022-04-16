https://arabic.sputniknews.com/20220416/شركة-خليجية-تتفاوض-لشراء-نادي-ميلان-الإيطالي-مقابل-مليار-يورو-1061254399.html

شركة خليجية تتفاوض لشراء نادي ميلان الإيطالي مقابل مليار يورو

شركة خليجية تتفاوض لشراء نادي ميلان الإيطالي مقابل مليار يورو

كشفت وسائل إعلام، أن شركة "إنفستكورب" الاستثمارية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، تجري مفاوضات لشراء نادي إي سي ميلان الإيطالي. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T10:05+0000

2022-04-16T10:05+0000

2022-04-16T10:05+0000

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وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن مسؤولي "إنفستكورب" يجرون محادثات مع شركة "إيليوت ماندجمنت" المالكة للنادي الإيطالي، من أجل شرائه بقيمة تقدر بنحو مليار يورو.ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، قوله إن "إنفستكورب" التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، دخلت في محادثات حصرية لشراء ميلان، لتصبح صفقة الاستحواذ الأولى على فريق إيطالي كبير من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.وأشارت الوكالة إلى أن "إنفستكورب" تمتلك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 37 مليار دولار ، بما في ذلك استثمارات الشركات والعقارات وصناديق التحوط.وأوضح المصدر أن الصفقة على وشك الاكتمال، لكن المفاوضات ما زالت مستمرة ولم تنتهِ حتى الآن.ويعتبر ميلان من أعرق الأندية في العالم، وأكثر الأندية الإيطالية نجاحًا على الصعيد الأوروبي، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات، ويأتي ثانيًا خلف ريال مدريد الإسباني الذي حققه 13 مرة.ويأتي ذلك تزامنا تصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات على نهاية البطولة، حيث يتطلع للفوز باللقب الأول منذ 2011، واللقب التاسع عشر بشكل عام ، بعد فترة من الهيمنة المحلية ليوفنتوس.يذكر أن ميلان كان قد أعلن العام الماضي أن ديونه بلغت بنحو 100 مليون يورو بسبب تداعيات جائحة كورونا.يشار إلى أن الدوري الإنجليزي لديه تمويل من أبو ظبي لمانشستر سيتي وملكية السعودية لنيوكاسل، وفي الدوري الفرنسي أحدث الاستثمار القطري تحولا في باريس سان جيرمان.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/ميلان-ينتزع-الصدارة-من-الإنتر-وأداء-رائع-من-الجزائري-ابن-ناصر-1058506925.html

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