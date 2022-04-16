https://arabic.sputniknews.com/20220416/صحفية-ألمانية-تكشف-عن-فظائع-ارتكابات-التنظيمات-القومية-الأوكرانية-بحق-مواطني-ماريوبول-1061250095.html
صحفية ألمانية تكشف عن فظائع ارتكابات التنظيمات القومية الأوكرانية بحق مواطني ماريوبول
صحفية ألمانية تكشف عن فظائع ارتكابات التنظيمات القومية الأوكرانية بحق مواطني ماريوبول
كشفت صحفية ألمانية تعمل في مدينة ماريوبول عن ارتكابات فظيعة قامت بها التنظيمات القومية الأوكرانية الإرهابية بحق المواطنين والسكان في المدينة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T07:24+0000
2022-04-16T07:24+0000
2022-04-16T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقالت الصحفية الألمانية، ألينا ليب، لقناة "إزفيستيا" الروسية أن "الجيش الأوكراني وتنظيم آزوف ارتكبا فظائع في مستشفى ماريوبول، حيث قتلا عددا كبيرا من الأشخاص بعد تقييد أيديهم". وأضافت ليب للقناة: "هناك رعب بالفعل، الكثير من الجثث وخاصة أياديهم مقيدة"، مشيرة إلى أن هناك اشتباها في أن "هؤلاء المدنيين تم اعتقالهم وإطلاق النار عليهم". وأكدت ليب أنها لا تستطيع تخيل مثل هذه الفظائع على يد الجنود الروس فهم يساعدون الناس ويقومون بحمايتهم من الخطر في معظم أرجاء المدينة، بالإضافة إلى مهمة توزيع المساعدات الإنسانية.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحفية ألمانية تكشف عن فظائع ارتكابات التنظيمات القومية الأوكرانية بحق مواطني ماريوبول
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كشفت صحفية ألمانية تعمل في مدينة ماريوبول عن ارتكابات فظيعة قامت بها التنظيمات القومية الأوكرانية الإرهابية بحق المواطنين والسكان في المدينة.
وقالت الصحفية الألمانية، ألينا ليب، لقناة "إزفيستيا" الروسية
أن "الجيش الأوكراني وتنظيم آزوف ارتكبا فظائع في مستشفى ماريوبول، حيث قتلا عددا كبيرا من الأشخاص بعد تقييد أيديهم".
وأضافت ليب للقناة: "هناك رعب بالفعل، الكثير من الجثث وخاصة أياديهم مقيدة"، مشيرة إلى أن هناك اشتباها في أن "هؤلاء المدنيين تم اعتقالهم وإطلاق النار عليهم".
وأكدت ليب أنها لا تستطيع تخيل مثل هذه الفظائع على يد الجنود الروس فهم يساعدون الناس ويقومون بحمايتهم من الخطر في معظم أرجاء المدينة، بالإضافة إلى مهمة توزيع المساعدات الإنسانية.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
هو تحرير إقليم دونباس.