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صحيفة: أول حي يهودي مجهز بالكامل في الإمارات العربية المتحدة

صحيفة: أول حي يهودي مجهز بالكامل في الإمارات العربية المتحدة

كشف الحاخام الأكبر في الإمارات العربية المتحدة عن خطط لتطوير أول حي يهودي مخصص في مجلس التعاون الخليجي، يتضمن كليات ومؤسسات لآلاف اليهود المقيمين في الإمارات. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T13:15+0000

2022-04-16T13:15+0000

2022-04-16T13:15+0000

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يقول الدكتور إيلي عبادي، الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي في الإمارات العربية المتحدة، إن هناك حوالي 2000 يهودي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، مع حوالي 500 يهودي نشط يمارسون شعائرهم الدينية، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد تضاعف منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي طبعت العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في عام 2020، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".واستقبلت الإمارات العربية المتحدة وحدها أكثر من 200 ألف سائح يهودي منذ اتفاق السلام، واستكشف الكثيرون فكرة الانتقال إلى الإمارات وتأسيس شركات. ويتوقع عبادي أن يتضاعف هذا الرقم أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.وقال الحاخام إن هذا يعني أن الوقت قد حان لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون لها حي يهودي مخصص لها، موطن للفنادق ومراكز التسوق والمدارس وكنيسًا ومركزًا مجتمعيًا.وتابع: "سنشهد المزيد من دور العبادة والمدارس - من دور الحضانة إلى التعليم العالي - مكانًا مخصصًا للمكفيه، وحمامًا طقسيًا مصممًا لطقوس التطهير اليهودية، والمزيد من مؤسسات طعام الكوشر، ومركز مجتمعي"، مضيفا: "ما نحتاجه هو حي يهودي، وقد تحدثت مع عدد قليل من مطوري العقارات حول هذا الموضوع".ويقود الدكتور عبادي حاليًا جمعية الجاليات اليهودية الخليجية (AGJC)، التي تأسست عام 2021 لتوفير السكان اليهود في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وعمان، والمملكة العربية السعودية مع محكمة بيت دين العربية الحاخامية، فيما يترأس المجلس الخليجي للجماعات الإسلامية رئيسه البحريني إبراهيم داود نونو ويقوده العبادي المولود في بيروت.في أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، يقدر العبادي أن عدد اليهود في المملكة العربية السعودية يقدر بحوالي 1000 يهودي، مع وجود أعداد أقل في البحرين والكويت وقطر وعمان.ويتوقع أن تعترف كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بالجاليات اليهودية في السنوات الخمس المقبلة، بناءً على اتفاقيات إبراهيم للسلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/هرتسوغ-هناك-شيء-مميز-في-الجالية-اليهودية-بالإمارات-1057482200.html

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