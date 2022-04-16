https://arabic.sputniknews.com/20220416/صحيفة-تكشف-عن-خطر-عودة-سياسة-الاستعمار-الغربية-في-العالم-1061249679.html
صحيفة تكشف عن خطر عودة سياسة الاستعمار الغربية في العالم
صحيفة تكشف عن خطر عودة سياسة الاستعمار الغربية في العالم
كشفت صحيفة صينية عن احتمال وارد لعودة سياسات الاستعمار الغربي إلى قارة آسيا. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T06:52+0000
2022-04-16T06:52+0000
2022-04-16T06:52+0000
العالم
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وقال الدبلوماسي الأسترالي السابق، جون لاندر، في حديثه لصحيفة "غلوبال تايمز" إن "إعلان وبيان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ لم تتلقاه العواصم الآسيوية بحماس، حيث لا تزال ذكريات التجربة المريرة للحكم الاستعماري الغربي حية".وأضاف لاندر: "باستثناء اليابان وسنغافورة امتنعت الدول الآسيوية إلى جانب بقية دول العالم النامية عن معاقبة روسيا وتجنبت العداء تجاه الصين".وتابع لاندر قائلا: "تريد الصين العمل داخل نظام الأمم المتحدة لتقوية هذه المنظمة وجعلها أكثر إنصافًا للبلدان النامية ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ترى في هذا تقويض للنظام القائم على القواعد التي اخترعتها أمريكا وحلفاؤها لمصلحتهم".و ذكرت الصحيفة الصينية أن المحاولات الأمريكية لتشويه سمعة بكين الرسمية والمبالغ ب بـ "التهديد الصيني" يتم إجراؤها من أجل خلق مساحة لمزيد من قمع البلاد.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة تكشف عن خطر عودة سياسة الاستعمار الغربية في العالم
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كشفت صحيفة صينية عن احتمال وارد لعودة سياسات الاستعمار الغربي إلى قارة آسيا.
وقال الدبلوماسي الأسترالي السابق، جون لاندر، في حديثه لصحيفة "غلوبال تايمز"
إن "إعلان وبيان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ لم تتلقاه العواصم الآسيوية بحماس، حيث لا تزال ذكريات التجربة المريرة للحكم الاستعماري الغربي حية".
وأضاف لاندر: "باستثناء اليابان وسنغافورة امتنعت الدول الآسيوية إلى جانب بقية دول العالم النامية عن معاقبة روسيا وتجنبت العداء تجاه الصين".
وتابع لاندر قائلا: "تريد الصين العمل داخل نظام الأمم المتحدة لتقوية هذه المنظمة وجعلها أكثر إنصافًا للبلدان النامية ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ترى في هذا تقويض للنظام القائم على القواعد التي اخترعتها أمريكا وحلفاؤها لمصلحتهم".
و ذكرت الصحيفة الصينية أن المحاولات الأمريكية لتشويه سمعة بكين الرسمية والمبالغ ب بـ "التهديد الصيني" يتم إجراؤها من أجل خلق مساحة لمزيد من قمع البلاد.