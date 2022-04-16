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صحيفة تكشف عن خطر عودة سياسة الاستعمار الغربية في العالم
صحيفة تكشف عن خطر عودة سياسة الاستعمار الغربية في العالم
كشفت صحيفة صينية عن احتمال وارد لعودة سياسات الاستعمار الغربي إلى قارة آسيا. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T06:52+0000
2022-04-16T06:52+0000
العالم
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وقال الدبلوماسي الأسترالي السابق، جون لاندر، في حديثه لصحيفة "غلوبال تايمز" إن "إعلان وبيان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ لم تتلقاه العواصم الآسيوية بحماس، حيث لا تزال ذكريات التجربة المريرة للحكم الاستعماري الغربي حية".وأضاف لاندر: "باستثناء اليابان وسنغافورة امتنعت الدول الآسيوية إلى جانب بقية دول العالم النامية عن معاقبة روسيا وتجنبت العداء تجاه الصين".وتابع لاندر قائلا: "تريد الصين العمل داخل نظام الأمم المتحدة لتقوية هذه المنظمة وجعلها أكثر إنصافًا للبلدان النامية ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ترى في هذا تقويض للنظام القائم على القواعد التي اخترعتها أمريكا وحلفاؤها لمصلحتهم".و ذكرت الصحيفة الصينية أن المحاولات الأمريكية لتشويه سمعة بكين الرسمية والمبالغ ب بـ "التهديد الصيني" يتم إجراؤها من أجل خلق مساحة لمزيد من قمع البلاد.
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العالم

صحيفة تكشف عن خطر عودة سياسة الاستعمار الغربية في العالم

06:52 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTبورصة نيويورك
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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كشفت صحيفة صينية عن احتمال وارد لعودة سياسات الاستعمار الغربي إلى قارة آسيا.
وقال الدبلوماسي الأسترالي السابق، جون لاندر، في حديثه لصحيفة "غلوبال تايمز" إن "إعلان وبيان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ لم تتلقاه العواصم الآسيوية بحماس، حيث لا تزال ذكريات التجربة المريرة للحكم الاستعماري الغربي حية".
وأضاف لاندر: "باستثناء اليابان وسنغافورة امتنعت الدول الآسيوية إلى جانب بقية دول العالم النامية عن معاقبة روسيا وتجنبت العداء تجاه الصين".
وتابع لاندر قائلا: "تريد الصين العمل داخل نظام الأمم المتحدة لتقوية هذه المنظمة وجعلها أكثر إنصافًا للبلدان النامية ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ترى في هذا تقويض للنظام القائم على القواعد التي اخترعتها أمريكا وحلفاؤها لمصلحتهم".
و ذكرت الصحيفة الصينية أن المحاولات الأمريكية لتشويه سمعة بكين الرسمية والمبالغ ب بـ "التهديد الصيني" يتم إجراؤها من أجل خلق مساحة لمزيد من قمع البلاد.
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