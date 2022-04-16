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https://arabic.sputniknews.com/20220416/صحيفة-صينية-العالم-كله-يدفع-ثمن-العقوبات-الأمريكية-المتهورة-ضد-روسيا-1061259965.html
صحيفة صينية: العالم كله يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا
صحيفة صينية: العالم كله يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا
كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية مقالا مطولا أوضحت من خلاله، أنه سيتعين على العالم كله أن يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا، وهذا يعتبر مغامرة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:29+0000
2022-04-16T12:29+0000
روسيا
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ويشير المقال إلى أن أحدث البيانات عن التضخم في العالم تشير إلى أن ذلك نتيجة للأحداث في أوكرانيا والعقوبات المناهضة لروسيا من الدول الغربية.في الوقت نفسه، يلاحظ كاتب المقال أن سبب الارتفاع الحاد في الأسعار في العالم كان العديد من العوامل، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا.ومع ذلك، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز"، فإن الارتفاع السريع في أسعار موارد الطاقة والمواد الخام بسبب الأزمة في أوكرانيا والعقوبات أدى بلا شك إلى تفاقم التضخم العالمي.في وقت سابق، توقعت الصحيفة أن إدخال العقوبات ضد روسيا من قبل ألمانيا من شأنه أن يؤدي إلى الانهيار في جميع المجالات الاقتصادية في البلاد.وفقا للمؤلف، يخطط وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، لاستخدام الطاقة الأمريكية بدلا من الروسية.وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تصدر الوقود الصخري، واستخراجه يضر بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تكاليف إضافية لنقل الغاز الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الخارجية-الروسية-تعلن-فرض-عقوبات-على-398-عضوا-في-الكونغرس-الأمريكي-1061172176.html
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صحيفة صينية: العالم كله يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا

12:29 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / Fred Dufourازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين
ازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Fred Dufour
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كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية مقالا مطولا أوضحت من خلاله، أنه سيتعين على العالم كله أن يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا، وهذا يعتبر مغامرة جيوسياسية أمريكية أخرى.
ويشير المقال إلى أن أحدث البيانات عن التضخم في العالم تشير إلى أن ذلك نتيجة للأحداث في أوكرانيا والعقوبات المناهضة لروسيا من الدول الغربية.
في الوقت نفسه، يلاحظ كاتب المقال أن سبب الارتفاع الحاد في الأسعار في العالم كان العديد من العوامل، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز"، فإن الارتفاع السريع في أسعار موارد الطاقة والمواد الخام بسبب الأزمة في أوكرانيا والعقوبات أدى بلا شك إلى تفاقم التضخم العالمي.
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في وقت سابق، توقعت الصحيفة أن إدخال العقوبات ضد روسيا من قبل ألمانيا من شأنه أن يؤدي إلى الانهيار في جميع المجالات الاقتصادية في البلاد.
وفقا للمؤلف، يخطط وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، لاستخدام الطاقة الأمريكية بدلا من الروسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تصدر الوقود الصخري، واستخراجه يضر بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تكاليف إضافية لنقل الغاز الأمريكي.
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