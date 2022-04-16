https://arabic.sputniknews.com/20220416/صحيفة-صينية-العالم-كله-يدفع-ثمن-العقوبات-الأمريكية-المتهورة-ضد-روسيا-1061259965.html
صحيفة صينية: العالم كله يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا
صحيفة صينية: العالم كله يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا
كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية مقالا مطولا أوضحت من خلاله، أنه سيتعين على العالم كله أن يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا، وهذا يعتبر مغامرة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:29+0000
2022-04-16T12:29+0000
2022-04-16T12:29+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103641/69/1036416927_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffd06eb1502a2f197cea9b5b4bc18861.jpg
ويشير المقال إلى أن أحدث البيانات عن التضخم في العالم تشير إلى أن ذلك نتيجة للأحداث في أوكرانيا والعقوبات المناهضة لروسيا من الدول الغربية.في الوقت نفسه، يلاحظ كاتب المقال أن سبب الارتفاع الحاد في الأسعار في العالم كان العديد من العوامل، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا.ومع ذلك، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز"، فإن الارتفاع السريع في أسعار موارد الطاقة والمواد الخام بسبب الأزمة في أوكرانيا والعقوبات أدى بلا شك إلى تفاقم التضخم العالمي.في وقت سابق، توقعت الصحيفة أن إدخال العقوبات ضد روسيا من قبل ألمانيا من شأنه أن يؤدي إلى الانهيار في جميع المجالات الاقتصادية في البلاد.وفقا للمؤلف، يخطط وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، لاستخدام الطاقة الأمريكية بدلا من الروسية.وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تصدر الوقود الصخري، واستخراجه يضر بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تكاليف إضافية لنقل الغاز الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الخارجية-الروسية-تعلن-فرض-عقوبات-على-398-عضوا-في-الكونغرس-الأمريكي-1061172176.html
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إعلام-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تساهم-بانكماش-الاقتصاد-الأمريكي-1061179231.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103641/69/1036416927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7487f68dc5f9d8d5f96bc0c8e23cf617.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صحيفة صينية: العالم كله يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا
تابعنا عبر
كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية مقالا مطولا أوضحت من خلاله، أنه سيتعين على العالم كله أن يدفع ثمن العقوبات الأمريكية المتهورة ضد روسيا، وهذا يعتبر مغامرة جيوسياسية أمريكية أخرى.
ويشير المقال
إلى أن أحدث البيانات عن التضخم في العالم تشير إلى أن ذلك نتيجة للأحداث في أوكرانيا والعقوبات المناهضة لروسيا من الدول الغربية.
في الوقت نفسه، يلاحظ كاتب المقال أن سبب الارتفاع الحاد في الأسعار في العالم كان العديد من العوامل، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز"، فإن الارتفاع السريع في أسعار موارد الطاقة والمواد الخام بسبب الأزمة في أوكرانيا والعقوبات أدى بلا شك إلى تفاقم التضخم العالمي.
في وقت سابق، توقعت الصحيفة أن إدخال العقوبات ضد روسيا من قبل ألمانيا من شأنه أن يؤدي إلى الانهيار في جميع المجالات الاقتصادية في البلاد.
وفقا للمؤلف، يخطط وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، لاستخدام الطاقة الأمريكية بدلا من الروسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تصدر الوقود الصخري، واستخراجه يضر بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تكاليف إضافية لنقل الغاز الأمريكي.