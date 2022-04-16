https://arabic.sputniknews.com/20220416/صحيفة-قوات-بريطانية-خاصة-تدرب-جنودا-أوكرانيين-على-استخدام-الصواريخ-المضادة-للدبابات-1061259567.html
صحيفة: قوات بريطانية خاصة تدرب جنودا أوكرانيين على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات
صحيفة: قوات بريطانية خاصة تدرب جنودا أوكرانيين على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات
قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن القوات البريطانية الخاصة المعروفة اختصارا SAS، تتواجد في أوكرانيا على الأرض وتحديدا في العاصمة كييف لتدريب الجنود... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:23+0000
2022-04-16T12:23+0000
2022-04-16T12:23+0000
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ونقلت "تليغراف" عن ضباط من كتيبتين أوكرانيتين قولهما إن القوات البريطانية الخاصة زارتهم خلال الأسبوعين الماضيين لتقديم دورة تدريبية مكثفة في التعامل مع الأسلحة القوية التي قدمتها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا، مشيرين إلى أنه في السابق، كان الجنود يتعلمون كيفية استخدامها من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على اليوتيوب.وأرسلت بريطانيا لأول مرة مدربين عسكريين إلى أوكرانيا بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014، لكنها قالت إنها سحبت قواتها من البلاد في فبراير/ شباط من أجل تجنب احتمال اندلاع صراع مباشر مع روسيا.وكشف النقيب يوري ميرونينكو، الذي تتمركز كتيبته في أوبولون على الحدود الشمالية لكييف، لصحيفة "تايمز" إن التدريب قد استؤنف وأنه ضروري للمجندين الجدد والمحاربين القدامى العائدين الذين ليس لديهم خبرة في التعامل مع الصواريخ المضادة للدبابات.وتابع: "حصلنا على تدريب جيد، كان الضباط البريطانيون هنا قبل أسبوعين في وحدتنا ودربونا جيدا، ولأننا حققنا نجاحات، نثق الآن بأنفسنا".وقال قائد أوكراني آخر، يلقب بـ"الدب": "البريطانيون كانوا رجالا طيبين، لقد دعونا لزيارتهم عندما تنتهي الحرب"، على حد تعبيره.يذكر أن عشرات من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني سافروا إلى أوكرانيا للقتال، لكن القادة أصروا على أن هؤلاء كانوا يخدمون جنود القوات الخاصة البريطانية الذين كانوا هناك للتدريب.من جانبها رفضت وزارة الدفاع البريطانية، تأكيد روايات القادة الأوكرانيين، مذكرة باتفاقية قديمة تقضي بعدم التعليق على العمليات الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/زاخاروفا-توضح-الأنشطة-البيولوجية-العسكرية-الألمانية-في-أوكرانيا--1061256110.html
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أخبار العالم الآن
صحيفة: قوات بريطانية خاصة تدرب جنودا أوكرانيين على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات
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قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن القوات البريطانية الخاصة المعروفة اختصارا SAS، تتواجد في أوكرانيا على الأرض وتحديدا في العاصمة كييف لتدريب الجنود الأوكرانيين على كيفية استخدام الصواريخ المضادة للدبابات.
ونقلت "تليغراف
" عن ضباط من كتيبتين أوكرانيتين قولهما إن القوات البريطانية الخاصة زارتهم خلال الأسبوعين الماضيين لتقديم دورة تدريبية مكثفة في التعامل مع الأسلحة القوية التي قدمتها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا، مشيرين إلى أنه في السابق، كان الجنود يتعلمون كيفية استخدامها من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على اليوتيوب.
وأرسلت بريطانيا لأول مرة مدربين عسكريين إلى أوكرانيا بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014، لكنها قالت إنها سحبت قواتها من البلاد في فبراير/ شباط من أجل تجنب احتمال اندلاع صراع مباشر مع روسيا.
وكشف النقيب يوري ميرونينكو، الذي تتمركز كتيبته في أوبولون على الحدود الشمالية لكييف، لصحيفة "تايمز" إن التدريب قد استؤنف وأنه ضروري للمجندين الجدد والمحاربين القدامى العائدين الذين ليس لديهم خبرة في التعامل مع الصواريخ المضادة للدبابات.
وأضاف ميرونينكو: "لقد تلقينا مساعدة عسكرية ضخمة من بريطانيا، لكن الأشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام الصواريخ المضادة للدبابات NLAWs، كانوا في أماكن أخرى، لذلك كان علينا استخدام يوتيوب لتعليم أنفسنا، يمكنك التعلم في فترة تتراوح ما بين خمس إلى سبع دقائق".
وتابع: "حصلنا على تدريب جيد، كان الضباط البريطانيون هنا قبل أسبوعين في وحدتنا ودربونا جيدا، ولأننا حققنا نجاحات، نثق الآن بأنفسنا".
وقال قائد أوكراني آخر، يلقب بـ"الدب": "البريطانيون كانوا رجالا طيبين، لقد دعونا لزيارتهم عندما تنتهي الحرب"، على حد تعبيره.
يذكر أن عشرات من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني سافروا إلى أوكرانيا للقتال، لكن القادة أصروا على أن هؤلاء كانوا يخدمون جنود القوات الخاصة البريطانية الذين كانوا هناك للتدريب.
من جانبها رفضت وزارة الدفاع البريطانية، تأكيد روايات القادة الأوكرانيين، مذكرة باتفاقية قديمة تقضي بعدم التعليق على العمليات الخاصة.