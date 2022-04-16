https://arabic.sputniknews.com/20220416/ضابط-روسي-حماية-أجواء-شبة-جزيرة-القرم-محصنة-وموثوقة--1061260480.html
ضابط روسي: حماية أجواء شبة جزيرة القرم محصنة وموثوقة
ضابط روسي: حماية أجواء شبة جزيرة القرم محصنة وموثوقة
قال النقيب الاحتياط في البحرية الروسية سيرغي غورباتشوف، إن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية شبة جزيرة القرم من اي اعتداء محصنة وموثوقة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:40+0000
2022-04-16T12:40+0000
2022-04-16T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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وجاء تعليق المدير التنفيذي لمعهد بلدان رابطة الدول المستقلة في مدينة سيفاستوبول والذي سبق له الخدمة في أسطول البحر الأسود، حول ما إذا كان هناك تهديد للقرم على خلفية قصف أوكرانيا لمنطقتي بريانسك وبيلغورود في روسيا.وأضاف غورباتشوف "أعتقد الوضع في شبه جزيرة القرم مختلف، لأن الطيران الروسي يسيطر على منطقتي خيرسون وزابوروجي وهما تحت السيطرة بالفعل، والمجال الجوي فوقهما يخضع أيضا للسيطرة".وتابع النقيب "تكمن المشكلة بالطائرات المسيرة كونها صغيرة الحجم، فيمكنها البقاء في الهواء لفترة طويلة، وتغيير الارتفاع، خصوصا مع تسجيل إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في شمال شبه جزيرة القرم يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري".وختم الضابط بالقول "لا تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة خطيرة، لكن بالطبع يجب عدم استبعاد أي مصدر تهديد ونكون في حالة تأهب دائمة".وأسقط نظام الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من قرية تافريتشيسكي في منطقة كراسنو بريكوبسكي. في شمال شبه جزيرة القرم يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل الجاري.يذكر أن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أعلن يوم الخميس الماضي، أن الجانب الأوكراني قام بقصف إحدى قرى المقاطعة.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إسقاط-مسيرة-أوكرانية-شمال-القرم-الروسية-1061057887.html
شبه جزيرة القرم الروسية
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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
ضابط روسي: حماية أجواء شبة جزيرة القرم محصنة وموثوقة
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قال النقيب الاحتياط في البحرية الروسية سيرغي غورباتشوف، إن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية شبة جزيرة القرم من اي اعتداء محصنة وموثوقة.
وجاء تعليق المدير التنفيذي لمعهد بلدان رابطة الدول المستقلة في مدينة سيفاستوبول والذي سبق له الخدمة في أسطول البحر الأسود، حول ما إذا كان هناك تهديد للقرم على خلفية قصف أوكرانيا لمنطقتي بريانسك وبيلغورود في روسيا
.
وأضاف غورباتشوف "أعتقد الوضع في شبه جزيرة القرم مختلف، لأن الطيران الروسي يسيطر على منطقتي خيرسون وزابوروجي وهما تحت السيطرة بالفعل، والمجال الجوي فوقهما يخضع أيضا للسيطرة".
وتابع النقيب "تكمن المشكلة بالطائرات المسيرة كونها صغيرة الحجم، فيمكنها البقاء في الهواء لفترة طويلة، وتغيير الارتفاع، خصوصا مع تسجيل إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في شمال شبه جزيرة القرم
يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري".
وختم الضابط بالقول "لا تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة خطيرة، لكن بالطبع يجب عدم استبعاد أي مصدر تهديد ونكون في حالة تأهب دائمة".
وأسقط نظام الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من قرية تافريتشيسكي في منطقة كراسنو بريكوبسكي. في شمال شبه جزيرة القرم يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل الجاري.
يذكر أن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أعلن يوم الخميس الماضي، أن الجانب الأوكراني قام بقصف إحدى قرى المقاطعة
.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.