https://arabic.sputniknews.com/20220416/ضابط-سابق-في-الاستخبارات-الروسية-يكشف-تفاصيل-عسكرية-هامة-بشأن-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1061253824.html
ضابط سابق في الاستخبارات الروسية يكشف تفاصيل عسكرية هامة بشأن العملية الخاصة في أوكرانيا
ضابط سابق في الاستخبارات الروسية يكشف تفاصيل عسكرية هامة بشأن العملية الخاصة في أوكرانيا
كشف عضو سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية عن مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وأبرز تفاصيلها ونشاط الطرف الأوكراني وكيفية مقاومته بمساعدة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T09:49+0000
2022-04-16T09:49+0000
2022-04-16T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويقول المسؤول العسكري الروسي السابق، ليونيد ريشيتنيكوف، لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: "لقد دخلنا إلى أوكرانيا بوحدة عسكرية محدودة من القوات المسلحة عكس ما حصل لدى دخولنا إلى أفغانستان فعلى الأرض يتم استخدام القوات الخاصة والمظليين ومشاة البحرية والحرس الوطني وتعمل قواتنا وفق خطط غير كلاسيكية وبعيدة عن المعتاد".وأضاف ريشيتنيكوف: "ما يميز قواتنا الهجومية اليوم هو كمية العناصر والآليات المستخدمة وهي قليلة في حال مقارنتها بالخطط العسكرية الهجومية التي تتطلب أرقاما وأعداد أكبر من القوات العسكرية، ونهاجم الأعداء الذين من جانبهم يتفوقون عداد وعتادا علينا وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الكفاءة والخبرة والجهوزية العسكرية لقواتنا".وتابع قائلا: "نحن نهاجم بأعداد قليلة ونحقق النجاح وهذا نادر ما يحدث في التاريخ، ومثاله مدينة إيزيوم وخيرسون ونوفا كاخوفكا ولا شك أن الاسناد الجوي يساعد قواتنا بالتقدم وتحقيق النجاحات الميدانية".من يواجه الروس اليوم في أوكرانيا؟يقول العضو السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية أن القوات المسلحة الروسية تواجه أكثر من 400 ألف مسلح وهذا تقدير تقريبي، كما يجب تذكير الجميع أنه في السنوات الثماني السابقة منذ عام 2014 قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال أكثر من 600 ألف عسكري إلى جبهة دونباس وبالتالي كل عنصر لديه نظرة عامة على ماهية الحرب وتم إعداده للقتال والحرب". كما ساهم الخبراء والمدربون من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا بتدريب حوالي نصف ضباط القوات المسلحة لأوكرانيا والتنظيمات النازية بدورات من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى قيام واشنطن بنشر مستشارين عسكريين في كل الألوية والمقرات الأوكرانية وهي تتابع عن قرب كل ما تقوم به القوات الأوكرانية وتعطي التعليمات لمواجهة الجيش الروسي. ويضيف ريشيتنيكوف أن العناصر الأوكرانية باتت تتقن أساليب الاستخبارات الأمريكية وطرق إجراء العمليات الخاصة بما في ذلك الاستفزازات مثل حادثة بوتشا، مثل ما حصل في العراق وسوريا وليبيا الاستفزازات واحدة. إذن أمريكا رغم أنها تقول إنها لا تقاتل في أوكرانيا، فمن الواضح حتى بهذه الطريقة أنها تقاتل بشكل غير مباشر.التنصت على روسيابحسب المسؤول العسكري الاستخباراتي الروسي تقوم واشنطن وأوكرانيا بالتنصت المباشر والدائم على المواطنين الروس، وذلك من خلال أجهزة "أندرويد" و"آيفون" وبرامج مثل "فيسبوك" و "واتساب" وبالتالي يتم مراقبة الناس عبر الكلمات التي يكتبونها أو يقولونها في محيطهم.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط سابق في الاستخبارات الروسية يكشف تفاصيل عسكرية هامة بشأن العملية الخاصة في أوكرانيا
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كشف عضو سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية عن مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وأبرز تفاصيلها ونشاط الطرف الأوكراني وكيفية مقاومته بمساعدة الدول الغربية.
ويقول المسؤول العسكري الروسي السابق، ليونيد ريشيتنيكوف، لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"
بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: "لقد دخلنا إلى أوكرانيا بوحدة عسكرية محدودة من القوات المسلحة عكس ما حصل لدى دخولنا إلى أفغانستان فعلى الأرض يتم استخدام القوات الخاصة والمظليين ومشاة البحرية والحرس الوطني وتعمل قواتنا وفق خطط غير كلاسيكية وبعيدة عن المعتاد".
وأضاف ريشيتنيكوف: "ما يميز قواتنا الهجومية اليوم هو كمية العناصر والآليات المستخدمة وهي قليلة في حال مقارنتها بالخطط العسكرية الهجومية التي تتطلب أرقاما وأعداد أكبر من القوات العسكرية، ونهاجم الأعداء الذين من جانبهم يتفوقون عداد وعتادا علينا وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الكفاءة والخبرة والجهوزية العسكرية لقواتنا".
وتابع قائلا: "نحن نهاجم بأعداد قليلة ونحقق النجاح وهذا نادر ما يحدث في التاريخ، ومثاله مدينة إيزيوم وخيرسون ونوفا كاخوفكا ولا شك أن الاسناد الجوي يساعد قواتنا بالتقدم وتحقيق النجاحات الميدانية".
من يواجه الروس اليوم في أوكرانيا؟
يقول العضو السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية أن القوات المسلحة الروسية تواجه أكثر من 400 ألف مسلح وهذا تقدير تقريبي، كما يجب تذكير الجميع أنه في السنوات الثماني السابقة منذ عام 2014 قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال أكثر من 600 ألف عسكري إلى جبهة دونباس وبالتالي كل عنصر لديه نظرة عامة على ماهية الحرب وتم إعداده للقتال والحرب".
كما ساهم الخبراء والمدربون من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا بتدريب حوالي نصف ضباط القوات المسلحة لأوكرانيا والتنظيمات النازية بدورات من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى قيام واشنطن بنشر مستشارين عسكريين في كل الألوية والمقرات الأوكرانية وهي تتابع عن قرب كل ما تقوم به القوات الأوكرانية وتعطي التعليمات لمواجهة الجيش الروسي.
ويضيف ريشيتنيكوف أن العناصر الأوكرانية باتت تتقن أساليب الاستخبارات الأمريكية وطرق إجراء العمليات الخاصة بما في ذلك الاستفزازات مثل حادثة بوتشا، مثل ما حصل في العراق وسوريا وليبيا الاستفزازات واحدة. إذن أمريكا رغم أنها تقول إنها لا تقاتل في أوكرانيا، فمن الواضح حتى بهذه الطريقة أنها تقاتل بشكل غير مباشر.
بحسب المسؤول العسكري الاستخباراتي الروسي تقوم واشنطن وأوكرانيا بالتنصت المباشر والدائم على المواطنين الروس، وذلك من خلال أجهزة "أندرويد" و"آيفون" وبرامج مثل "فيسبوك" و "واتساب" وبالتالي يتم مراقبة الناس عبر الكلمات التي يكتبونها أو يقولونها في محيطهم.