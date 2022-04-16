https://arabic.sputniknews.com/20220416/طبيبة-أسنان-تقول-إن-التسوس-معد-وينتشر-بالقبلات-1061256680.html

طبيبة أسنان تقول إن التسوس معد وينتشر بالتقبيل

طبيبة أسنان تقول إن التسوس معد وينتشر بالتقبيل

‎ صدمت طبيبة أسنان في مدينة هيوستن الأمريكية مستخدمي تطبيق الفيديوهات "تيك توك" بزعمها أن ‏تسوس الأسنان من الممكن أن يكون معديا، وقد ينتشر من خلال التقبيل.‏ 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T11:12+0000

2022-04-16T11:12+0000

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مجتمع

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وشاركت الدكتورة تسنيم محمود المعلومات المدهشة في فيديو "تيك توك" حظي بانتشار كبير الشهر الماضي، والذي تقول فيه: "أفكر في القبلة التي أعطيتها لزوجي رغم أنه يعاني من تجاويف في أسنانه".وأثار الفيديو، الذي حصد 1.2 مليون مشاهدة، جدلا واسعا، وتساؤلات الكثيرين، حول ما إذا كانوا قد أصيبوا بالتسوس من قبل شركائهم في وقت سابق.لكن تسنيم محمود أكدت أن معلوماتها لا تهدف إلى ثني أي شخص عن التقبيل.وأكدت محمود ردا على العديد من متابعي الفيديو أنها "لا تحاول أن تعيق طريقهم، ولكن تنصحهم باستخدام الخيط والفرشاة والشطف باستخدام غسول الفم بعد ذلك".وتابعت في تصريحات لموقع "إنسايدر" الأمريكي: "دعونا لا ننسى أن تسوس الأسنان غالبا ما يكون نتيجة عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميا، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن بعض الأشخاص قد يكونون مهيئين وراثيا للإصابة بها، بغض النظر عن نظافة الأسنان النقية".وأكدت محمود أنها لم تعرّض زوجها للإحراج بسبب إشارتها إلى وجود تجاويف في أسنانه، لكنها اعتقدت أنها فرصة جيدة لتثقيف الناس على "تيك توك".وتدعم العديد من الدراسات الادعاء بأن التسوس من الممكن في الواقع أن ينتشر من شخص إلى آخر، بما في ذلك دراسة أجريت عام 1993 مع الأزواج.وينتج التسوس بشكل أساسي عن البكتيريا التي تلتصق بالأسنان، وتنتج حمضا، مما يؤدي إلى تدمير الأسنان.وهناك عدة أنواع من البكتيريا التي تؤدي إلى تسوس الأسنان، وتعتبر "Streptococcus mutans" واحدة من أكثرها شيوعا.ويقول إخصائي تقويم الأسنان، نيهي أوغبيفوين، إن "فعل التقبيل البسيط يمكن أن ينقل ما يصل إلى 80 مليون بكتيريا بين الشركاء".وأوضح: "إن تقبيل شخص يعاني من سوء نظافة أسنانه ومزيد من البكتيريا "السيئة" يمكن أن يعرّض شركائه لخطر أكبر للإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان، خاصة إذا كان الشريك يعاني أيضا من سوء نظافة أسنانه".

https://arabic.sputniknews.com/20210712/خمسة-أخطاء-شائعة-للعناية-بالأسنان-1049544856.html

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