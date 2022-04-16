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https://arabic.sputniknews.com/20220416/عبد-اللهیان-الكيان-الصهيوني-أضعف-من-الصمود-أمام-مقاومة-الشعب-الفلسطيني-1061276842.html
عبد اللهیان: الكيان الصهيوني أضعف من الصمود أمام مقاومة الشعب الفلسطيني
عبد اللهیان: الكيان الصهيوني أضعف من الصمود أمام مقاومة الشعب الفلسطيني
قال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني أضعف من الصمود أمام نهضة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T20:17+0000
2022-04-16T20:17+0000
إيران
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة فارس عن عبد اللهيان إدانته لانتهاك الشرطة والجيش الإسرائيليين لحرمة المسجد الأقصى، وهو ما صرح به خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.واعتبر وزير الخارجية الإيراني ما حدث في المسجد الأقصى، صباح أمس الجمعة، مؤشرا لحيوية وفعالية مقاومة الشعب الفلسطيني، ورمزا وتأكيدا لعجز "الصهاينة".وقال عبد اللهيان: إن الكيان الصهيوني أضعف من الصمود أمام نهضة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية اللذين خلقا ملحمة عمليات سيف القدس.وجدد حسين أمير عبد اللهيان تأكيد بلاده دعم تأسيس الدولة الفلسطينية الموحدة في كل أرض فلسطين التاريخية، وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى استمرار مشاوراته واتصالاته الدبلوماسية مع وزراء خارجية الدول الإسلامية، من أجل إدانة ووقف الممارسات الإسرائيلية.وفي سياق متصل، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، انتهاك الشرطة والجيش الإسرائيليين لحرمة المسجد الأقصى.وناشد خطيب زادة المسلمين من كافة أنحاء العالم "الهبة" والاتحاد والتماسك لنصرة القضية الفلسطينية.ونشر سعيد خطيب زادة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أشار خلالها إلى الجرائم التي تمارسها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة داخل الأراضي المحتلة واعتداءاتها المستمرة على قدسية المسجد الأقصى المبارك.وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن التطبيع مع إسرائيل سيحث "الصهاينة القمعيين على تشديد العنف"؛ داعيا المسلمين حول العالم إلى الاتحاد والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الخارجية-الإيرانية-على-المسلمين-الهبة-لنصرة-فلسطين-1061267933.html
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إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

عبد اللهیان: الكيان الصهيوني أضعف من الصمود أمام مقاومة الشعب الفلسطيني

20:17 GMT 16.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني أضعف من الصمود أمام نهضة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.
ونقلت وكالة فارس عن عبد اللهيان إدانته لانتهاك الشرطة والجيش الإسرائيليين لحرمة المسجد الأقصى، وهو ما صرح به خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
الخارجية الإيرانية: على المسلمين "الهبة" لنصرة فلسطين
15:44 GMT
واعتبر وزير الخارجية الإيراني ما حدث في المسجد الأقصى، صباح أمس الجمعة، مؤشرا لحيوية وفعالية مقاومة الشعب الفلسطيني، ورمزا وتأكيدا لعجز "الصهاينة".
وقال عبد اللهيان: إن الكيان الصهيوني أضعف من الصمود أمام نهضة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية اللذين خلقا ملحمة عمليات سيف القدس.
وجدد حسين أمير عبد اللهيان تأكيد بلاده دعم تأسيس الدولة الفلسطينية الموحدة في كل أرض فلسطين التاريخية، وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى استمرار مشاوراته واتصالاته الدبلوماسية مع وزراء خارجية الدول الإسلامية، من أجل إدانة ووقف الممارسات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، انتهاك الشرطة والجيش الإسرائيليين لحرمة المسجد الأقصى.
وناشد خطيب زادة المسلمين من كافة أنحاء العالم "الهبة" والاتحاد والتماسك لنصرة القضية الفلسطينية.
ونشر سعيد خطيب زادة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أشار خلالها إلى الجرائم التي تمارسها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة داخل الأراضي المحتلة واعتداءاتها المستمرة على قدسية المسجد الأقصى المبارك.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن التطبيع مع إسرائيل سيحث "الصهاينة القمعيين على تشديد العنف"؛ داعيا المسلمين حول العالم إلى الاتحاد والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية.
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