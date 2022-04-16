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عضو كنيست عربي: قناصة الاحتلال في الأقصى استهدفوا رؤوس المصلين
عضو كنيست عربي: قناصة الاحتلال في الأقصى استهدفوا رؤوس المصلين
اتهم العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، قناصة الشرطة الإسرائيلية باستهداف رؤوس المصلين في المسجد الأقصى "بهدف القتل أو الإعاقة" خلال الاشتباكات التي وقعت... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:53+0000
2022-04-16T15:53+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الطيبي خلال زيارته لجرحى الاشتباكات في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية المحتلة، برفقة أسامة السعدي، وهما نائبان عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية في إسرائيل)، وفق وكالة "معا" الفلسطينية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال الطيبي: "جميع الإصابات التي رأيناها اليوم هي إصابات دقيقة في الرأس".وأمس الجمعة، اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين أسفرت عن إصابة 158 فلسطينيا وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إضافة إلى اعتقال المئات، وسط إدانات عربية وإسلامية واسعة.
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آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل

عضو كنيست عربي: قناصة الاحتلال في الأقصى استهدفوا رؤوس المصلين

15:53 GMT 16.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalitجريح فلسطيني بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
جريح فلسطيني بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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اتهم العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، قناصة الشرطة الإسرائيلية باستهداف رؤوس المصلين في المسجد الأقصى "بهدف القتل أو الإعاقة" خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الطيبي خلال زيارته لجرحى الاشتباكات في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية المحتلة، برفقة أسامة السعدي، وهما نائبان عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية في إسرائيل)، وفق وكالة "معا" الفلسطينية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال الطيبي: "جميع الإصابات التي رأيناها اليوم هي إصابات دقيقة في الرأس".
وأضاف: "استهدف قناصة الاحتلال رؤوس المصلين لقتلهم أو إحداث إعاقة".
وأمس الجمعة، اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين أسفرت عن إصابة 158 فلسطينيا وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إضافة إلى اعتقال المئات، وسط إدانات عربية وإسلامية واسعة.
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