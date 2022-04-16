https://arabic.sputniknews.com/20220416/عقيلة-نائب-أوكراني-تناشد-بوتين-إعادة-زوجها-المختطف-من-قبل-سلطات-كييف-فيديو-1061276455.html

عقيلة نائب أوكراني تناشد بوتين إعادة زوجها المختطف من قبل سلطات كييف... فيديو

عقيلة نائب أوكراني تناشد بوتين إعادة زوجها المختطف من قبل سلطات كييف... فيديو

ناشدت زوجة النائب الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المختطف من قبل سلطات كييف، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في إعادة زوجها. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T20:05+0000

2022-04-16T20:05+0000

2022-04-16T20:05+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1061259488_0:175:2048:1327_1920x0_80_0_0_ee6e21b4f7bd6573196bb0a700d0e2ea.jpg

قالت زوجة ميدفيدتشوك، إن زوجها وافق على إجراء عملية التبادل وتسليمه إلى روسيا إذا توصلت كييف وموسكو إلى اتفاق مناسب.وكانت زوجة النائب الأوكراني، ميدفيدتشوك، قد وجهت طلبا إلى لندن، في وقت سابق من اليوم، لإبدال زوجها بأسرين بريطانيين لدى القوات الروسية في مدينة ماريوبول.ونشرت زوجة النائب الأوكراني ميدفيدشوك مقطع مصور قالت فيه: "أناشد أسرة وأصدقاء أيدن إيسلين وشون بينر وناثان وشانون وود وإيفان بينر أن تطالبوا من رئيس حكومتكم، بوريس جونسون، التأثير على القيادة الأوكرانية للإفراج عنهما من خلال مبادلتهما بسياسي معارض أوكراني تحتجزه سلطات كييف - زوجي فيكتور ميدفيدتشوك".كما ناشدت أوكسانا مارشينكو، زوجة فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة الحياة" المعارض المحتجز في أوكرانيا، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اليوم السبت لتسهيل تبادل الأسرين البريطانيين مع زوجها.ونشرت مارشينكو رسالة بفيديو توجهت فيه إلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، طالبت بالإفراج عن زوجها، كما طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة بإطلاق سراح زوجها.واتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى في أوكرانيا وذلك بسبب أرائه السياسية المناهضة لنظام كييف وانتقاده لمواقف الرئيس والحكومة الأوكرانية تجاه الدول المجاورة ومنها روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220416/زوجة-نائب-أوكراني-مختطف-من-سلطات-كييف-تطالب-بريطانيا-التدخل-لإطلاق-سراحه-في-عملية-تبادل-لأسرى-الحرب-1061259847.html

https://arabic.sputniknews.com/20220416/زوجة-ميدفيدتشوك-تناشد-ولي-العهد-السعودي-للمساعدة-في-تبادل-الأسرى-البريطانيين-بزوجها-1061266252.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا