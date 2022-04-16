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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220416/عقيلة-نائب-أوكراني-تناشد-بوتين-إعادة-زوجها-المختطف-من-قبل-سلطات-كييف-فيديو-1061276455.html
عقيلة نائب أوكراني تناشد بوتين إعادة زوجها المختطف من قبل سلطات كييف... فيديو
عقيلة نائب أوكراني تناشد بوتين إعادة زوجها المختطف من قبل سلطات كييف... فيديو
ناشدت زوجة النائب الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المختطف من قبل سلطات كييف، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في إعادة زوجها. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T20:05+0000
2022-04-16T20:05+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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قالت زوجة ميدفيدتشوك، إن زوجها وافق على إجراء عملية التبادل وتسليمه إلى روسيا إذا توصلت كييف وموسكو إلى اتفاق مناسب.وكانت زوجة النائب الأوكراني، ميدفيدتشوك، قد وجهت طلبا إلى لندن، في وقت سابق من اليوم، لإبدال زوجها بأسرين بريطانيين لدى القوات الروسية في مدينة ماريوبول.ونشرت زوجة النائب الأوكراني ميدفيدشوك مقطع مصور قالت فيه: "أناشد أسرة وأصدقاء أيدن إيسلين وشون بينر وناثان وشانون وود وإيفان بينر أن تطالبوا من رئيس حكومتكم، بوريس جونسون، التأثير على القيادة الأوكرانية للإفراج عنهما من خلال مبادلتهما بسياسي معارض أوكراني تحتجزه سلطات كييف - زوجي فيكتور ميدفيدتشوك".كما ناشدت أوكسانا مارشينكو، زوجة فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة الحياة" المعارض المحتجز في أوكرانيا، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اليوم السبت لتسهيل تبادل الأسرين البريطانيين مع زوجها.ونشرت مارشينكو رسالة بفيديو توجهت فيه إلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، طالبت بالإفراج عن زوجها، كما طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة بإطلاق سراح زوجها.واتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى في أوكرانيا وذلك بسبب أرائه السياسية المناهضة لنظام كييف وانتقاده لمواقف الرئيس والحكومة الأوكرانية تجاه الدول المجاورة ومنها روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/زوجة-نائب-أوكراني-مختطف-من-سلطات-كييف-تطالب-بريطانيا-التدخل-لإطلاق-سراحه-في-عملية-تبادل-لأسرى-الحرب-1061259847.html
https://arabic.sputniknews.com/20220416/زوجة-ميدفيدتشوك-تناشد-ولي-العهد-السعودي-للمساعدة-في-تبادل-الأسرى-البريطانيين-بزوجها-1061266252.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

عقيلة نائب أوكراني تناشد بوتين إعادة زوجها المختطف من قبل سلطات كييف... فيديو

20:05 GMT 16.04.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصوراللنائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك
اللنائب الأوكراني وزعيم حزب منبر المعارضة - من أجل الحياة الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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ناشدت زوجة النائب الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المختطف من قبل سلطات كييف، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في إعادة زوجها.
قالت زوجة ميدفيدتشوك، إن زوجها وافق على إجراء عملية التبادل وتسليمه إلى روسيا إذا توصلت كييف وموسكو إلى اتفاق مناسب.
وكانت زوجة النائب الأوكراني، ميدفيدتشوك، قد وجهت طلبا إلى لندن، في وقت سابق من اليوم، لإبدال زوجها بأسرين بريطانيين لدى القوات الروسية في مدينة ماريوبول.
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زوجة نائب أوكراني مختطف من سلطات كييف تطالب بريطانيا التدخل لإطلاق سراحه في عملية تبادل لأسرى الحرب
12:33 GMT
ونشرت زوجة النائب الأوكراني ميدفيدشوك مقطع مصور قالت فيه: "أناشد أسرة وأصدقاء أيدن إيسلين وشون بينر وناثان وشانون وود وإيفان بينر أن تطالبوا من رئيس حكومتكم، بوريس جونسون، التأثير على القيادة الأوكرانية للإفراج عنهما من خلال مبادلتهما بسياسي معارض أوكراني تحتجزه سلطات كييف - زوجي فيكتور ميدفيدتشوك".
كما ناشدت أوكسانا مارشينكو، زوجة فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة الحياة" المعارض المحتجز في أوكرانيا، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اليوم السبت لتسهيل تبادل الأسرين البريطانيين مع زوجها.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
زوجة معارض أوكراني تناشد ولي العهد السعودي للمساعدة في تبادل الأسرى البريطانيين بزوجها
15:00 GMT

قالت مارشينكو في مقطع فيديو مسجل باللغة الإنجليزية: "صاحب السمو الملكي، بلدك وأنت شخصيا، حافظت تاريخيا على علاقات وثيقة مع بريطانيا العظمى، ولديك الفرصة للتأثير على القرارات المتخذة في لندن. يمكنك استخدام هذه الروابط وتطلب من [رئيس الوزراء البريطاني] بوريس جونسون التأثير على زيلينسكي، للمساعدة في تبادل زوجي مع الرعايا البريطانيين الذين تم أسرهم من قبل القوات الروسية".

ونشرت مارشينكو رسالة بفيديو توجهت فيه إلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، طالبت بالإفراج عن زوجها، كما طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة بإطلاق سراح زوجها.
وأعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، الثلاثاء الماضي، اعتقال النائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدشوك، الذي حكم عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالإقامة الجبرية.
واتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى في أوكرانيا وذلك بسبب أرائه السياسية المناهضة لنظام كييف وانتقاده لمواقف الرئيس والحكومة الأوكرانية تجاه الدول المجاورة ومنها روسيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:53 GMT
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