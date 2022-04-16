https://arabic.sputniknews.com/20220416/عن-احتلال-إسرائيل-لفلسطين-مراقبون-بيان-الخارجية-الروسية-كشف-سياسة-الكيل-بمكيالين-لأمريكا-والغرب-1061275278.html

عن احتلال إسرائيل لفلسطين.. مراقبون: بيان الخارجية الروسية كشف سياسة الكيل بمكيالين لأمريكا والغرب

عن احتلال إسرائيل لفلسطين.. مراقبون: بيان الخارجية الروسية كشف سياسة الكيل بمكيالين لأمريكا والغرب

في خطوة قال عنها المراقبون، إنها تكشف سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها أمريكا والدول الغربية مع القضية الفلسطينية، انتقدت الخارجية الروسية محاولة إسرائيل... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T19:22+0000

2022-04-16T19:22+0000

2022-04-16T19:22+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413bc018f0b00e9ddcd6a45d90d5748d.jpg

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا رسميا، أمس الجمعة، جاء فيه: "لفتنا الهجوم الذي قام به وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، بتصريحاته في 7 أبريل/ نيسان بشأن دعم بلاده لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".وأكد مراقبون أن التصريحات الروسية تنبع من موقفها الدائم والداعم للقضية الفلسطينية، في مقابل السياسة الغربية والأمريكية الداعمة للاستيطان والاحتلال ومحاولات تزييف الحقائق، والكيل بمكيالين فيما يخص القوانين الدولية والالتزام بها.سياسة إسرائيليةوأضاف بيان الخارجية الروسية قائلا: "في ضوء تقييماتنا لهذا القرار فهو غير قانوني وذو دوافع السياسية"، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية مرفوضة ومؤسفة للغاية وهناك محاولة مبطنة للاستفادة من الوضع بشأن أوكرانيا وصرف انتباه المجتمع الدولي عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.كما شددت وزارة الخارجية الروسية على أن قطاع غزة أصبح بشكل أساسي "سجنًا في الهواء الطلق" واضطر الملايين البقاء على قيد الحياة لمدة 14 عامًا تقريبًا في ظل ظروف الحصار البحري والجوي والبري الذي تفرضه إسرائيل.وخلص البيان: "من الجدير بالذكر أيضًا أن مسار إسرائيل في الحفاظ على أطول احتلال في تاريخ العالم بعد الحرب ويتم بتواطؤ ضمني من الدول الغربية وبدعم فعلي من الولايات المتحدة".موقف واضحاعتبر جمال نزال المتحدث باسم حركة "فتح"، أن التصريحات التي أصدرتها وزارة الخارجية الروسية بشأن الاحتلال والضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، تعبر عن موقف روسيا الواضح والمعتاد، والتي تعبر فيه موسكو بشكل صريح عن الحقيقة التي ينكرها البعض، على عكس كافة الدول الغربية وأمريكا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إسرائيل خططت ودبرت للهجوم على المصلين في المسجد الأقصى، ومن غير المعقول إن يتجهز 1000 شرطي إسرائيلي يقومون بردة فعل عفوية على حجر مزعوم ألقى عليهم.وتابع: "لم يحدث أي استفزاز من قبل المصليين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، والاقتحام كان مدبرًا ومبيتًا له مسبقًا من قبل إسرائيل، لكن المجتمع الدولي لا يرى الحقيقية ولا يريد أن يعرفها".وأكد أن فلسطين تريد أن تسمع أصواتًا واضحة وصريحة مثل الموقف الروسي، ويجب أن تتخلى الدول المنافقة عن نفاقهم، وأن يعبروا عن مواقفهم بشكل واضح وقوى تجاه الاحتلال الإسرائيلي، والتوقف عن سياسية الكيل بمكيالين.أهمية سياسيةبدوره اعتبر فادي أبوبكر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن المسبب الرئيسي للأوضاع التي نشهدها اليوم في أوكرانيا، هي ازدواجية المعايير لدى الغرب، وانفصام الشخصية السياسية الأوروبية والأمريكية، واختطاف المنظومة القانونية ومنظومة النظام الدولي وآليات عمله لتصبح تعمل فقط وفق المنظور الغربي، وفلسطين أبرز مثال على ذلك من ناحية تعامل أوروبا وأمريكا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تحاول إسرائيل ممارسة سلوكًا دبلوماسيًا مخادعًا ومغايرًا للواقع، من خلال تصوير نفسها كوسيط لوقف الحرب، في الوقت نفسه تستثمر الأزمة لصالحها في زيادة نشاطها الاستيطاني، وتعزيز الوجود اليهودي في فلسطين من المهاجرين الأوكرانيين والغربيين، وكذلك تعمل على تدعيم اقتصادها من خلال زيادة صادراتها العسكرية لأوروبا.ويرى أن التصريحات الروسية الأخيرة تأتي كرسالة مفادها أن موسكو على دراية تامة بالسلوك الإسرائيلي وأبعاده المختلفة، وبتحركاتها في الداخل الفلسطيني، عبر الاستيطان وقضم المزيد من الأراضي، مؤكدًا أن هذه التصريحات تصب في صالح القضية الفلسطينية.القضية الفلسطينيةوأكد أبوبكر أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية والتي تراجع مكانتها على الأجندة الأممية لصالح ما يجري في أوكرانيا، وهذه التصريحات الروسية من شأنها أن تعزز زخم التعاطي الأممي من جديد مع القضية الفلسطينية، ومحاولة تسليط الضوء عليها وعلى الانتهاكات الإسرائيلية.وتابع: "والمطلوب من الفلسطينيين أيضا التركيز على قضاياهم الوطنية وعدم تغليب الشأن الدولي على القضية الفلسطينية، إضافة إلى رفع درجة فلسفة المواجهة أمام أسطول الإعلام الإسرائيلي، الذي يؤثر بقوة في الرأي العام الدولي، وعلى فلسطين تكثيف تحركاتها المشتركة مع الأصدقاء بما يعود إيجابًا على عموم القضية الفلسطينية".واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح أمس الجمعة، المسجد الأقصى في القدس الشرقية وقمعت المصلين داخل المسجد القبلي، ما أدى إلى إصابة 158 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتقال ما يزيد عن 400 فلسطيني.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.وشارك آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين قدموا بمسيرات من مختلف مساجد مدينة غزة بعد صلاة الجمعة في المهرجان المركزي الحاشد للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بميدان فلسطين "الساحة" وسط مدينة غزة، نصرة للقدس والأقصى.

https://arabic.sputniknews.com/20220415/الخارجية-الروسية-تهاجم-إسرائيل-أطول-احتلال-زمني-في-تاريخ-العالم-بتواطؤ-أمريكي-وغربي-1061234431.html

https://arabic.sputniknews.com/20220416/الرئيس-الفلسطيني-يجري-تحركات-دولية-وإقليمية-لوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-1061273750.html

https://arabic.sputniknews.com/20220416/هنية-يطالب-بوقف-التصعيد-الإسرائيلي-في-القدس-والضفة-الغربية-لتهدئة-الأوضاع-1061247611.html

https://arabic.sputniknews.com/20220416/حزب-الله-اقتحام-الاحتلال-الإسرائيلي-للأقصى-يستفز-كل-الأحرار-في-العالم-1061266590.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل