https://arabic.sputniknews.com/20220416/غازبروم-تعلن-ضخ-572-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-عبر-أوكرانيا-لتوفير-طلبات-المستهلكين-الأوروبيين-1061256278.html

غازبروم تعلن ضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا لتوفير طلبات المستهلكين الأوروبيين

غازبروم تعلن ضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا لتوفير طلبات المستهلكين الأوروبيين

أكدت شركة غازبروم الروسية أنها سوف تضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، وذلك لتوفير طلبات المستهلكين الأوروبيين. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T11:05+0000

2022-04-16T11:05+0000

2022-04-16T11:05+0000

شركة غازبروم

أخبار أوكرانيا

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وحسب بيان أصدرته الشركة اليوم السبت، ونشرته وكالة سبوتنيك، قالت: سنضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر أراضي أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين".وتمثل هذه الكمية انخفاضا بنسبة 18% لليوم السبت، حيث بلغت الطلبات الروسية لضخ الغاز عبر محطتي Sudzha و Sohranovka 57.23 مليون متر مكعب فقط مقابل 69.98 مليون متر مكعب يوم الجمعة.كان نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا في أقصى حد تعاقدي له منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، مع انخفاض طفيف في الإمدادات في منتصف مارس/ آذار، ومع ذلك، انخفض العبور بشكل كبير في الـ8 من أبريل/ نيسان.وتفيد تقارير غازبروم اليومية أنها تزود الغاز عبر أوكرانيا وفقًا لطلبات العملاء الأوروبيين.كما أن سعة الترانزيت البولندية لخط أنابيب يامال - أوروبا لا تزال غير محجوزة من قبل شركة غازبروم منذ الـ8 من أبريل، ومنذ الـ7 من أبريل، يعمل خط الأنابيب في الوضع العكسي لضخ الغاز من ألمانيا إلى بولندا.ومنذ الـ7 من أبريل، نمت سعة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بشكل مطرد وكان التخزين ممتلئًا بنسبة 27.7 % اعتبارًا من 14 أبريل.

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شركة غازبروم, أخبار أوكرانيا