https://arabic.sputniknews.com/20220416/غازبروم-تعلن-ضخ-572-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-عبر-أوكرانيا-لتوفير-طلبات-المستهلكين-الأوروبيين-1061256278.html
غازبروم تعلن ضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا لتوفير طلبات المستهلكين الأوروبيين
غازبروم تعلن ضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا لتوفير طلبات المستهلكين الأوروبيين
أكدت شركة غازبروم الروسية أنها سوف تضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، وذلك لتوفير طلبات المستهلكين الأوروبيين. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T11:05+0000
2022-04-16T11:05+0000
2022-04-16T11:05+0000
شركة غازبروم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg
وحسب بيان أصدرته الشركة اليوم السبت، ونشرته وكالة سبوتنيك، قالت: سنضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر أراضي أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين".وتمثل هذه الكمية انخفاضا بنسبة 18% لليوم السبت، حيث بلغت الطلبات الروسية لضخ الغاز عبر محطتي Sudzha و Sohranovka 57.23 مليون متر مكعب فقط مقابل 69.98 مليون متر مكعب يوم الجمعة.كان نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا في أقصى حد تعاقدي له منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، مع انخفاض طفيف في الإمدادات في منتصف مارس/ آذار، ومع ذلك، انخفض العبور بشكل كبير في الـ8 من أبريل/ نيسان.وتفيد تقارير غازبروم اليومية أنها تزود الغاز عبر أوكرانيا وفقًا لطلبات العملاء الأوروبيين.كما أن سعة الترانزيت البولندية لخط أنابيب يامال - أوروبا لا تزال غير محجوزة من قبل شركة غازبروم منذ الـ8 من أبريل، ومنذ الـ7 من أبريل، يعمل خط الأنابيب في الوضع العكسي لضخ الغاز من ألمانيا إلى بولندا.ومنذ الـ7 من أبريل، نمت سعة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بشكل مطرد وكان التخزين ممتلئًا بنسبة 27.7 % اعتبارًا من 14 أبريل.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/غازبروم-مستوى-الغاز-في-المخازن-الأوروبية-تحت-الأرض-عند-أدنى-مستوى-له-منذ-أعوام-1061232669.html
https://arabic.sputniknews.com/20220322/غازبروم-تؤكد-استمرارها-في-تصدير-الغاز-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1060289790.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2c06af7f36baae60e2c62070db38858b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم, أخبار أوكرانيا
غازبروم تعلن ضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا لتوفير طلبات المستهلكين الأوروبيين
تابعنا عبر
أكدت شركة غازبروم الروسية أنها سوف تضخ 57.2 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، وذلك لتوفير طلبات المستهلكين الأوروبيين.
وحسب بيان أصدرته الشركة اليوم السبت، ونشرته وكالة سبوتنيك، قالت: سنضخ 57.2 مليون
متر مكعب من الغاز عبر أراضي أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين".
وتمثل هذه الكمية
انخفاضا بنسبة 18% لليوم السبت، حيث بلغت الطلبات الروسية لضخ الغاز عبر محطتي Sudzha و Sohranovka 57.23 مليون متر مكعب فقط مقابل 69.98 مليون متر مكعب يوم الجمعة.
ويمثل هذا ما يقرب من نصف التزامات شركة غازبروم تجاه أوكرانيا بموجب عقد الترانزيت، والتي تبلغ حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.
كان نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا في أقصى حد تعاقدي له منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، مع انخفاض طفيف في الإمدادات في منتصف مارس/ آذار، ومع ذلك، انخفض العبور بشكل كبير في الـ8 من أبريل/ نيسان.
وتفيد تقارير غازبروم اليومية أنها تزود الغاز عبر أوكرانيا وفقًا لطلبات العملاء
الأوروبيين.
كما أن سعة الترانزيت البولندية لخط أنابيب يامال - أوروبا لا تزال غير محجوزة من قبل شركة غازبروم منذ الـ8 من أبريل، ومنذ الـ7 من أبريل، يعمل خط الأنابيب في الوضع العكسي لضخ الغاز من ألمانيا
إلى بولندا.
في الوقت نفسه، لا تزال إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم مستقرة وتحتجز عند 170 مليون متر مكعب يوميًا، وفقًا لمشغل خط الأنابيب نورد ستريم إيه جي.
ومنذ الـ7 من أبريل، نمت سعة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بشكل مطرد وكان التخزين ممتلئًا بنسبة 27.7 % اعتبارًا من 14 أبريل.