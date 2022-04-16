https://arabic.sputniknews.com/20220416/غانتس-يقرر-رفع-الإغلاق-عن-الضفة-الغربية-خلال-باقي-أيام-الفصح-اليهودي-1061271043.html
غانتس يقرر رفع الإغلاق عن الضفة الغربية خلال باقي أيام الفصح اليهودي
غانتس يقرر رفع الإغلاق عن الضفة الغربية خلال باقي أيام الفصح اليهودي
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، رفع الإغلاق الذي فرضته بلاده على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال باقي أيام عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ أمس الجمعة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T17:35+0000
2022-04-16T17:35+0000
2022-04-16T17:35+0000
بيني غانتس
آخر أخبار القدس الأن
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن غانتس وبعد تقييم للوضع بمشاركة قادة في أجهزة الأمن قرر رفع الإغلاق على الضفة عند منتصف ليل اليوم السبت.وكشفت القناة أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد قررت بشكل مسبق تنفيذ اعتقالات جماعية أمس في الحرم القدسي "لتطهيره من مثيري الشغب".وأمس الجمعة، اقتحمت الشرطة المسجد الأقصى، ونشبت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين، جرى خلالها اعتقال أكثر من 430 شخصا معظمهم من سكان القدس الشرقية.ولا يزال حوالي 130 شخصا رهن الاعتقال، فيما تم إطلاق سراح حوالي 200 منهم بدون ماضٍ إجرامي أو قومي مع تحذير، وتم إطلاق سراح 65 من المعتقلين وإبعادهم عن الحرم القدسي لمدة تصل إلى أسبوعين.وفي وقت سابق اليوم، اتهم العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي، قناصة الشرطة الإسرائيلية باستهداف رؤوس المصلين في المسجد الأقصى "بهدف القتل أو الإعاقة" خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة.وقال الطيبي خلال زيارته لجرحى الاشتباكات في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية المحتلة، برفقة أسامة السعدي، وهما نائبان عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية في إسرائيل): "جميع الإصابات التي رأيناها اليوم هي إصابات دقيقة في الرأس".وأضاف: "استهدف قناصة الاحتلال رؤوس المصلين لقتلهم أو إحداث إعاقة".وأسفرت المواجهات داخل المسجد الأقصى عن إصابة 158 فلسطينيا وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، فيما قوبل الاقتحام الإسرائيلي للمسجد بإدانات عربية وإسلامية واسعة النطاق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, آخر أخبار القدس الأن
غانتس يقرر رفع الإغلاق عن الضفة الغربية خلال باقي أيام الفصح اليهودي
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قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، رفع الإغلاق الذي فرضته بلاده على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال باقي أيام عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ أمس الجمعة ويستمر لأسبوع.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن غانتس وبعد تقييم للوضع بمشاركة قادة في أجهزة الأمن قرر رفع الإغلاق على الضفة عند منتصف ليل اليوم السبت.
وكشفت القناة أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد قررت بشكل مسبق تنفيذ اعتقالات جماعية أمس في الحرم القدسي "لتطهيره من مثيري الشغب".
وأمس الجمعة، اقتحمت الشرطة المسجد الأقصى، ونشبت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين، جرى خلالها اعتقال أكثر من 430 شخصا معظمهم من سكان القدس الشرقية.
ولا يزال حوالي 130 شخصا رهن الاعتقال، فيما تم إطلاق سراح حوالي 200 منهم بدون ماضٍ إجرامي أو قومي مع تحذير، وتم إطلاق سراح 65 من المعتقلين وإبعادهم عن الحرم القدسي لمدة تصل إلى أسبوعين.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي
، قناصة الشرطة الإسرائيلية باستهداف رؤوس المصلين في المسجد الأقصى "بهدف القتل أو الإعاقة" خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة.
وقال الطيبي خلال زيارته لجرحى الاشتباكات في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية المحتلة، برفقة أسامة السعدي، وهما نائبان عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية في إسرائيل): "جميع الإصابات التي رأيناها اليوم هي إصابات دقيقة في الرأس".
وأضاف: "استهدف قناصة الاحتلال رؤوس المصلين لقتلهم أو إحداث إعاقة".
وأسفرت المواجهات داخل المسجد الأقصى عن إصابة 158 فلسطينيا وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، فيما قوبل الاقتحام الإسرائيلي للمسجد بإدانات عربية وإسلامية واسعة النطاق.