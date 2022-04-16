https://arabic.sputniknews.com/20220416/فان-دام-يحذف-كل-صوره-مع-رامز-جلال-من-برنامجه-للمقالب-وأول-تعليق-من-مدير-أعماله-1061268736.html

فان دام يحذف كل صوره مع رامز جلال من برنامجه للمقالب... وأول تعليق من مدير أعماله

فان دام يحذف كل صوره مع رامز جلال من برنامجه للمقالب... وأول تعليق من مدير أعماله

فوجئ متابعو نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، بحذف كافة الصور التي تجمعه بالفنان ‏المصري، رامز جلال، من برنامجه للمقالب، "رامز موفي ستار"، المذاع... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T16:12+0000

2022-04-16T16:12+0000

2022-04-16T16:12+0000

رمضان

مجتمع

أخبار الفنانين في مصر

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وقام فان دام بذلك الإجراء بعد عرض الحلقة الـ12 من "رامز موفي ستار"، ولم يوضح الممثل البلجيكي عن سبب تصرفه، لتثار تكهنات بشأن وقوع خلافات بينه وبين رامز جلال، ‏أو لعدم تحقيق البرنامج النجاح المتوقع له، ما جعل فان دام يتبرأ من مشاركته فيه.وما زاد من تلك التكهنات هو أول تعليق من وليد التلباني، مدير أعمال جان كلود فان دام، على حذف الأخير صوره مع رامز جلال، إذ كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بالنسبه لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص "رامز موفى ستار" من على "فيسبوك"، للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليا"، وأرفق تعليقه بـ"إيموجي" (رمز تعبيري) لوجه منزعج.ويشارك جان كلود فان دام مع رامز جلال في تقديم برنامج "رامز موفي ستار"، إذ أنه يظهر بشخصيته الحقيقية في بداية كل حلقة لإيهام الضيف ضحية المقلب أنه سيشاركه تصوير إعلان دعائي يدور في أجواء من الحركة، لكنه بعد ذلك يختفي ويحل محله رامز جلال متخفيا في شخصيته بعدما يرتدي قناعا يخفي ملامحه، ويجلس خلف ضحية المقلب داخل سيارة خاصة يتم تصوير بها مشاهد مطاردات عنيفة، وتكاد تقع في بحيرة يسبح داخلها تمساح.وبرنامج "رامز موفي ستار" برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويعرض على فضائية "إم بي سي"، ومن الفنانين الذين وقعوا ضحايا في مقلبه رانيا يوسف وغادة عادل ومايان السيد وياسمين صبري وصابرين وأحمد فتحي ونجلاء بدر وعبد الله السدحان.

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رمضان, مجتمع, أخبار الفنانين في مصر