https://arabic.sputniknews.com/20220416/قائد-الجيش-الجزائري-أطراف-مأجورة-تحاول-زرع-الفتنة-بين-الشعب-وجيشه-1061272759.html

قائد الجيش الجزائري: أطراف مأجورة تحاول زرع الفتنة بين الشعب وجيشه

قائد الجيش الجزائري: أطراف مأجورة تحاول زرع الفتنة بين الشعب وجيشه

قال رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم السبت، إن بلاده في حاجة أكثر من أي وقت مضى لتوحيد جهود كافة أبنائها المخلصين لإحباط ما يحاك... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T18:02+0000

2022-04-16T18:02+0000

2022-04-16T18:02+0000

العالم العربي

الجزائر

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وأفادت صحيفة النهار، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات شنقريحة جاءت في كلمة له بمناسبة زيارته للقطاع العملياتي ببرج باجي مختار، مؤكدا خلاله أن "المتمعن في الحملات المسعورة التي تتعرض لها الجزائر، يدرك خبث نواياها ودناءة أهدافها وخساسة مروجيها الذين خانوا وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم".وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري على أن الأطراف المأجورة تحاول زرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الجزائري، وبين الشعب وجيشه، مشيرا إلى أنها أوهام وتخيلات لن تتحقق على "أرض الشهداء".وقام الفريق السعيد شنقريحة بزيارة عمل وتفتيش إلى القطاع العملياتي ببرج باجي مختار، وذلك في سياق حرص القيادة العليا للجيش الجزائري على الوقوف على درجة الجاهزية العملياتية لقواتها المرابطة بهذه الناحية المهمة.وقال الفريق شنقريحة لقواته العسكرية: "أحرص أن أحثكم انتم إطارات وأفراد القوات الجوية. بأن تولوا المهام المخولة إليكم كل العناية التي تليق بها بشكل يدفع الجميع ويحفزهم على أدائها. وفي الوقت المناسب والحقيقي بما يكفل بلوغ المردودية العالية والمطلوبة مهما كانت الظروف والأحوال".

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العالم العربي, الجزائر