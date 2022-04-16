https://arabic.sputniknews.com/20220416/قرار-حاسم-من-رئيس-برشلونة-بشأن-بيع-التذاكر-بعد-فخ-مباراة-فرانكفورت-1061259223.html
قرار حاسم من رئيس برشلونة بشأن بيع التذاكر بعد "فخ" مباراة فرانكفورت
قرار حاسم من رئيس برشلونة بشأن بيع التذاكر بعد "فخ" مباراة فرانكفورت
أعلن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أن تذاكر المباريات الدولية القادمة التي سيحتضنها ملعب "كامب نو" ستكون باسم الشخص. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:22+0000
2022-04-16T12:22+0000
2022-04-16T12:22+0000
رياضة
نادي برشلونة
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وحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، أدلى لابورتا بتصريحات تليفزيونية قال فيها: إن "الـ34.440 تذكرة التي طرحها النادي للبيع كانت عبارة عن تذاكر تضمنت قيودا بعدم القدرة على شرائها ببطاقات ائتمان ألمانية أو عبر أي عنوان رقمي إلكتروني ألماني".وبحسب لابورتا، هذه التذاكر كانت مخصصة إلى مدرجات الدرجة الثالثة من الملعب، التي شهدت حضورا طاغيا من جمهور الفريق الألماني.وأشار إلى أن هذه التذاكر البالغ عددها 34.440 قد بيعت بخصم 50% للأعضاء قبل 24 ساعة من فتح بيع التذاكر إلى الجمهور بشكل عام.وأعرب عن استيائه قائلا: "أولئك الذين اشتروا التذاكر هم من أعطوها إلى الجمهور الألماني، وهذا دليل".وصرح بأنه لا يود أن "يتكرر" ما عاشه النادي في لقاء فرانكفورت بالدوري الأوروبي.وأكد لابورتا أنه قرر أن تكون التذاكر اسمية في المباريات الدولية التي سيخوضها الفريق على ملعبه.يأتي ذلك بعد حضور أعداد كبيرة من جمهور فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى الملعب الخميس الماضي، لمؤازرة فريقهم الذي اقتنص بطاقة العبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ"، بعد التفوق على البرسا بنتيجة 3-2.وكان من المفترض أن يخصص فقط 5 آلاف تذكرة إلى نادي آينتراخت فرانكفورت، حسبما تنص لائحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/برشلونة-يودع-الدوري-الأوروبي-بهزيمة-قاسية-على-أرضه-من-فرانكفورت-فيديو-1061209226.html
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رياضة, نادي برشلونة
قرار حاسم من رئيس برشلونة بشأن بيع التذاكر بعد "فخ" مباراة فرانكفورت
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أعلن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أن تذاكر المباريات الدولية القادمة التي سيحتضنها ملعب "كامب نو" ستكون باسم الشخص.
وحسب الموقع الرسمي لبرشلونة
، أدلى لابورتا بتصريحات تليفزيونية قال فيها: إن "الـ34.440 تذكرة التي طرحها النادي للبيع كانت عبارة عن تذاكر تضمنت قيودا بعدم القدرة على شرائها ببطاقات ائتمان ألمانية أو عبر أي عنوان رقمي إلكتروني ألماني".
وبحسب لابورتا، هذه التذاكر كانت مخصصة إلى مدرجات الدرجة الثالثة من الملعب، التي شهدت حضورا طاغيا من جمهور الفريق الألماني.
وأشار إلى أن هذه التذاكر البالغ عددها 34.440 قد بيعت بخصم 50% للأعضاء قبل 24 ساعة من فتح بيع التذاكر إلى الجمهور بشكل عام.
وأعرب عن استيائه قائلا: "أولئك الذين اشتروا التذاكر هم من أعطوها إلى الجمهور الألماني، وهذا دليل".
وصرح بأنه لا يود أن "يتكرر" ما عاشه النادي في لقاء فرانكفورت بالدوري الأوروبي.
وأكد لابورتا أنه قرر أن تكون التذاكر اسمية في المباريات الدولية التي سيخوضها الفريق على ملعبه.
يأتي ذلك بعد حضور أعداد كبيرة من جمهور فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى الملعب الخميس الماضي، لمؤازرة فريقهم الذي اقتنص بطاقة العبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ"، بعد التفوق على البرسا بنتيجة 3-2
.
وكان من المفترض أن يخصص فقط 5 آلاف تذكرة إلى نادي آينتراخت فرانكفورت، حسبما تنص لائحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".