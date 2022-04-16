https://arabic.sputniknews.com/20220416/قطر-موقفنا-من-القضية-الفلسطينية-ثابت-لا-يتغير-داعمون-لحقوق-الفلسطينيين-المشروعة-1061261662.html

قطر: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير.. داعمون لحقوق الفلسطينيين المشروعة

قطر: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير.. داعمون لحقوق الفلسطينيين المشروعة

أكدت قطر أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، مشيرة إلى أنها تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T13:18+0000

2022-04-16T13:18+0000

2022-04-16T13:18+0000

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ووفقا لجريدة الشرق القطرية أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.ولفت آل ثاني إلى أن أول تلك الحقوق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.تأكيدات وزير الخارجية القطري جاءت خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما آل ثاني مع حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني.وأكد وزير الخارجية القطري رفض بلاده لـ "كافة الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبا بـ"ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر".

https://arabic.sputniknews.com/20211211/قطر-تهويد-القدس-هو-محاولة-يائسة-لإخراجها-من-أي-مفاوضات-باعتبارها-عاصمة-فلسطين-1053802181.html

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