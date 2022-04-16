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https://arabic.sputniknews.com/20220416/قطر-موقفنا-من-القضية-الفلسطينية-ثابت-لا-يتغير-داعمون-لحقوق-الفلسطينيين-المشروعة-1061261662.html
قطر: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير.. داعمون لحقوق الفلسطينيين المشروعة
قطر: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير.. داعمون لحقوق الفلسطينيين المشروعة
أكدت قطر أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، مشيرة إلى أنها تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:18+0000
2022-04-16T13:18+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لجريدة الشرق القطرية أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.ولفت آل ثاني إلى أن أول تلك الحقوق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.تأكيدات وزير الخارجية القطري جاءت خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما آل ثاني مع حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني.وأكد وزير الخارجية القطري رفض بلاده لـ "كافة الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبا بـ"ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/قطر-تهويد-القدس-هو-محاولة-يائسة-لإخراجها-من-أي-مفاوضات-باعتبارها-عاصمة-فلسطين-1053802181.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى

قطر: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير.. داعمون لحقوق الفلسطينيين المشروعة

13:18 GMT 16.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أكدت قطر أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، مشيرة إلى أنها تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ووفقا لجريدة الشرق القطرية أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
قبة الصخرة في مدينة القدس القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
قطر: تهويد القدس هو محاولة يائسة لإخراجها من أي مفاوضات باعتبارها عاصمة فلسطين
11 ديسمبر 2021, 09:26 GMT
ولفت آل ثاني إلى أن أول تلك الحقوق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تأكيدات وزير الخارجية القطري جاءت خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما آل ثاني مع حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني.

وقد ناقش آل ثاني خلال الاتصالين آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة بعد ما شهده الحرم المقدسي من اعتداءات إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وأكد وزير الخارجية القطري رفض بلاده لـ "كافة الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبا بـ"ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر".
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