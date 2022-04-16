https://arabic.sputniknews.com/20220416/قيس-سعيد-يعتبر-برلمان-المهجر-محاولة-انقلاب-1061249552.html
قيس سعيد يعتبر "برلمان المهجر" محاولة انقلاب
قيس سعيد يعتبر "برلمان المهجر" محاولة انقلاب
انتقد رئيس تونس، قيس سعيد، محاولات إقامة برلمان في المهجر، ووصفها بأنها محاولة للانقلاب على الشرعية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T06:34+0000
2022-04-16T06:34+0000
2022-04-16T06:35+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وقال ردايو موزاييك إن تصريحات سعيد جاءت أمس الجمعة خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، حيث أعرب الرئيس عن استنكاره لعدم تحرك النيابة العمومية في هذا الصدد.هذا وقد أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، مهام عبد القادر المهذبي، المدير العام لديوان التونسيين في الخارج.وذكرت قناة نسمة، صباح أمس الجمعة، أنه صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الرابع عشر من شهر أبريل/نيسان 2022، أمرا رئاسيا، بإنهاء مهام المهذبي.جاء ذلك في الوقت الذي أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا عدد 350 لسنة 2022 بالتاريخ نفسه، يقضي بتسمية ناهد بن يحي حرم الراجحي، مديرا عاما لديوان التونسيين بالخارج، بداية من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو التاريخ ذاته الذي أنهى فيه سعيد مهام عبد القادر المهذبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
قيس سعيد يعتبر "برلمان المهجر" محاولة انقلاب
06:34 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 06:35 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
انتقد رئيس تونس، قيس سعيد، محاولات إقامة برلمان في المهجر، ووصفها بأنها محاولة للانقلاب على الشرعية.
وقال ردايو موزاييك
إن تصريحات سعيد جاءت أمس الجمعة خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، حيث أعرب الرئيس عن استنكاره لعدم تحرك النيابة العمومية في هذا الصدد.
وصرح سعيد قائلا: ''سجلنا محاولة انقلاب ولم يقع اعتقالهم ولم نطلب ذلك والنيابة لم تقم بدورها، اليوم نعيش ظرفا كان من المفترض أن تقوم النيابة العمومية بدورها، واحد عمل برلمان في المهجر، ولاخر عمل حكومة إنقاذ وطني..إي ويني النيابة العمومية؟".
هذا وقد أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، مهام عبد القادر المهذبي، المدير العام لديوان التونسيين في الخارج.
وذكرت قناة نسمة
، صباح أمس الجمعة، أنه صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الرابع عشر من شهر أبريل/نيسان 2022، أمرا رئاسيا، بإنهاء مهام المهذبي.
جاء ذلك في الوقت الذي أصدر الرئيس التونسي
أمرا رئاسيا عدد 350 لسنة 2022 بالتاريخ نفسه، يقضي بتسمية ناهد بن يحي حرم الراجحي، مديرا عاما لديوان التونسيين بالخارج، بداية من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو التاريخ ذاته الذي أنهى فيه سعيد مهام عبد القادر المهذبي.