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https://arabic.sputniknews.com/20220416/ليفربول-يقصي-مانشستر-سيتي-ويصل-لنهائي-كأس-الاتحاد-الإنكليزي-1061269298.html
ليفربول يقصي مانشستر سيتي ويصل لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
ليفربول يقصي مانشستر سيتي ويصل لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
وصل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2، بنصف النهائي الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T16:46+0000
2022-04-16T16:46+0000
مجتمع
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وينتظر ليفربول الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين تشلسي وكريستال بالاس، يوم الأحد، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.جاءت البداية مبكرة من ليفربول بتسجيل كوناتي الهدف الأول بالدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ماني الثاني بالدقيقة 17، ثم الثالث بنفسه أيضًا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.وفشل سيتي في تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني من عمر اللقاء حيث اكتفى بالتسجيل مرتين، الأولى عن طريق جاك جريليش بالدقيقة 47 والثانية بالوقت بدل الضائع بعد فوات الأوان، لينجح الريدز في حجز تذكرة التأهل للنهائي نحو بطولة جديدة هذا الموسم بعد الفوز بكأس رابطة المحترفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/أهداف-مباراة-ليفربول-ومانشستر-سيتي-في-قمة-الدوري-الإنجليزي-2-2-فيديو-1061052196.html
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مجتمع

ليفربول يقصي مانشستر سيتي ويصل لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

16:46 GMT 16.04.2022
© REUTERS / PETER POWELLمحمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / PETER POWELL
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وصل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2، بنصف النهائي الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.
وينتظر ليفربول الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين تشلسي وكريستال بالاس، يوم الأحد، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.
جاءت البداية مبكرة من ليفربول بتسجيل كوناتي الهدف الأول بالدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ماني الثاني بالدقيقة 17، ثم الثالث بنفسه أيضًا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.
وفشل سيتي في تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني من عمر اللقاء حيث اكتفى بالتسجيل مرتين، الأولى عن طريق جاك جريليش بالدقيقة 47 والثانية بالوقت بدل الضائع بعد فوات الأوان، لينجح الريدز في حجز تذكرة التأهل للنهائي نحو بطولة جديدة هذا الموسم بعد الفوز بكأس رابطة المحترفين.
محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
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