https://arabic.sputniknews.com/20220416/مازدا-تعلق-تشغيل-مصانعها-في-اليابان-بسبب-انقطاع-في-توريد-الأجهزة-الإلكترونية-من-الصين-1061264617.html
"مازدا" تعلق تشغيل مصانعها في اليابان بسبب انقطاع في توريد الأجهزة الإلكترونية من الصين
"مازدا" تعلق تشغيل مصانعها في اليابان بسبب انقطاع في توريد الأجهزة الإلكترونية من الصين
علقت شركة "مازدا" لصناعة السيارات تشغيل مصانعها في اليابان لمدة أربعة أيام، حسبما ذكرت "إن إتش كيه". 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T14:20+0000
2022-04-16T14:20+0000
2022-04-16T14:20+0000
اقتصاد
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سيتم إغلاق المصانع في 21-22 أبريل/ نيسان و25-26 من الشهر ذاته. ونتج قرار تعليق المصانع عن انقطاع في توريد الأجهزة الإلكترونية من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا في هذا البلد.سيتم إغلاق المصنع الرئيسي لصناعة السيارات في هيروشيما ومصنع في محافظة ياماغوتشي.وتوقفت شركة "مازدا" في وقت سابق من شهر أبريل بالفعل مصانعها في 4-5 أبريل و 14-15 من الشهر ذاته.
https://arabic.sputniknews.com/20211007/مازدا-تقدم-فخر-الصناعة-اليابانية-وتحصل-على-براءة-اختراع-صور-وفيديو--1050364109.html
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد
"مازدا" تعلق تشغيل مصانعها في اليابان بسبب انقطاع في توريد الأجهزة الإلكترونية من الصين
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علقت شركة "مازدا" لصناعة السيارات تشغيل مصانعها في اليابان لمدة أربعة أيام، حسبما ذكرت "إن إتش كيه".
سيتم إغلاق المصانع في 21-22 أبريل/ نيسان و25-26 من الشهر ذاته. ونتج قرار تعليق المصانع عن انقطاع في توريد الأجهزة الإلكترونية من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا في هذا البلد.
سيتم إغلاق المصنع الرئيسي لصناعة السيارات في هيروشيما ومصنع في محافظة ياماغوتشي.
وتوقفت شركة "مازدا" في وقت سابق من شهر أبريل بالفعل مصانعها في 4-5 أبريل و 14-15 من الشهر ذاته.