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https://arabic.sputniknews.com/20220416/مايكروسوفت-قد-تطرح-إعلانات-داخل-ألعاب-إكس-بوكس-المجانية-1061269191.html
"مايكروسوفت" قد تطرح إعلانات داخل ألعاب "إكس بوكس" المجانية
"مايكروسوفت" قد تطرح إعلانات داخل ألعاب "إكس بوكس" المجانية
كشفت تقارير أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن تطوير برنامج لمساعدة المسوقين على وضع ‏الإعلانات في ألعاب "إكس بوكس" المجانية.‏ 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T16:45+0000
2022-04-16T16:45+0000
مجتمع
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وستتيح "مايكروسوفت" للشركات الشراء من مخزون إعلاني لتأمين مساحة على اللوحات الإعلانية الافتراضية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيمتد إلى أشكال الشخصيات أو قوائم الفيديو، وفقا موقع "إنسايدر" الأمريكي.ومن المرجح أن تطلق "مايكروسوفت" برنامج الإعلانات على الألعاب المجانية مع حلول الربع الثالث من العام الحالي، أي في موسم الصيف.من ناحيتها، امتنعت "مايكروسوفت" عن تأكيد أو نفي خططها بشأن إضافة إعلانات إلى ألعابها المجانية، واكتفى متحدث باسمها بالتصريح أنها تسعى "لتحسين التجربة" للمطورين واللاعبين ولكن ليس لديها "أي شيء آخر لمشاركته مع الصحافة".ويمكن أن يثير البرنامج قلق اللاعبين القلقين بشأن إعلانات منتجات العالم الحقيقي التي تجد طريقها إلى عالم ألعاب الفيديو، لكنه قد يساعد المطورين في نفس الوقت على جني الأموال من الألعاب المجانية، دون أن يعتمدوا بشدة على المحتوى المدفوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/مايكروسوفت-تتعهد-بإصدار-ألعاب-أكتيفيشون-بليزارد-على-منصات-أخرى--1058344731.html
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مجتمع, منوعات

"مايكروسوفت" قد تطرح إعلانات داخل ألعاب "إكس بوكس" المجانية

16:45 GMT 16.04.2022
© REUTERS / MICROSOFTجهاز ألعاب الفيديو "إكس بوكس" من شركة "مايكروسوفت"
جهاز ألعاب الفيديو إكس بوكس من شركة مايكروسوفت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
جهاز ألعاب الفيديو "إكس بوكس" من شركة "مايكروسوفت"
© REUTERS / MICROSOFT
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كشفت تقارير أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن تطوير برنامج لمساعدة المسوقين على وضع ‏الإعلانات في ألعاب "إكس بوكس" المجانية.‏
وستتيح "مايكروسوفت" للشركات الشراء من مخزون إعلاني لتأمين مساحة على اللوحات الإعلانية الافتراضية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيمتد إلى أشكال الشخصيات أو قوائم الفيديو، وفقا موقع "إنسايدر" الأمريكي.
ومن المرجح أن تطلق "مايكروسوفت" برنامج الإعلانات على الألعاب المجانية مع حلول الربع الثالث من العام الحالي، أي في موسم الصيف.
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"مايكروسوفت" تتعهد بإصدار ألعاب" أكتيفيشون بليزارد" على منصات أخرى
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من ناحيتها، امتنعت "مايكروسوفت" عن تأكيد أو نفي خططها بشأن إضافة إعلانات إلى ألعابها المجانية، واكتفى متحدث باسمها بالتصريح أنها تسعى "لتحسين التجربة" للمطورين واللاعبين ولكن ليس لديها "أي شيء آخر لمشاركته مع الصحافة".
ويمكن أن يثير البرنامج قلق اللاعبين القلقين بشأن إعلانات منتجات العالم الحقيقي التي تجد طريقها إلى عالم ألعاب الفيديو، لكنه قد يساعد المطورين في نفس الوقت على جني الأموال من الألعاب المجانية، دون أن يعتمدوا بشدة على المحتوى المدفوع.
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