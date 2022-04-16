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https://arabic.sputniknews.com/20220416/مجلة-الولايات-المتحدة-تقر-بعجزها-عن-حظر-وخفض-استيراد-موارد-الطاقة-الروسية-1061251227.html
مجلة: الولايات المتحدة تقر بعجزها عن حظر وخفض استيراد موارد الطاقة الروسية
مجلة: الولايات المتحدة تقر بعجزها عن حظر وخفض استيراد موارد الطاقة الروسية
أفادت وسائل إعلام أمريكية عن فشل واشنطن وعجزها الكامل عن حظر وخفض استيراد موارد الطاقة الروسية، بالرغم من العقوبات المفروضة على موسكو من الولايات المتحدة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T08:05+0000
2022-04-16T08:05+0000
العالم
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وذكر موقع "Business Insider" الأمريكي أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات كبيرة على قطاع الطاقة الروسي وبالرغم من هذه الخطوات روسيا تبيع النفط والغاز اليوم أكثر مما كانت تبيعه قبل بدء الصراع".وأضاف الموقع أنه بحسب التقارير المالية ووزارة المالية الروسية توقعت الحكومة الروسية مداخيل بنحو 9.6 مليار دولار من بيع موارد الطاقة وبهذا ستكسب روسيا حوالي 321 مليار دولار من صادرات الطاقة أي أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021. وأكدت الصحيفة أن "هذه التوقعات تتعارض مع العقوبات الهائلة التي فرضها الغرب الشهر الماضي، وبالتالي لا يزال لدى روسيا عدد كافٍ من المشترين لدعم قطاع الطاقة لديها وتحقيق دخل مرتفع من التجارة".ويخلص المنشور إلى أن "أموال النفط من المرجح أن تستمر بالتدفق إلى روسيا، حيث لم تعلن الهند والصين أنهما ستغيران برامجهما التجارية مع موسكو وهذا ما كانت واشنطن تخشاه وحصل".
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العالم

مجلة: الولايات المتحدة تقر بعجزها عن حظر وخفض استيراد موارد الطاقة الروسية

08:05 GMT 16.04.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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أفادت وسائل إعلام أمريكية عن فشل واشنطن وعجزها الكامل عن حظر وخفض استيراد موارد الطاقة الروسية، بالرغم من العقوبات المفروضة على موسكو من الولايات المتحدة والدول الغربية.
وذكر موقع "Business Insider" الأمريكي أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات كبيرة على قطاع الطاقة الروسي وبالرغم من هذه الخطوات روسيا تبيع النفط والغاز اليوم أكثر مما كانت تبيعه قبل بدء الصراع".
وأضاف الموقع أنه بحسب التقارير المالية ووزارة المالية الروسية توقعت الحكومة الروسية مداخيل بنحو 9.6 مليار دولار من بيع موارد الطاقة وبهذا ستكسب روسيا حوالي 321 مليار دولار من صادرات الطاقة أي أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021.
وأكدت الصحيفة أن "هذه التوقعات تتعارض مع العقوبات الهائلة التي فرضها الغرب الشهر الماضي، وبالتالي لا يزال لدى روسيا عدد كافٍ من المشترين لدعم قطاع الطاقة لديها وتحقيق دخل مرتفع من التجارة".
ويخلص المنشور إلى أن "أموال النفط من المرجح أن تستمر بالتدفق إلى روسيا، حيث لم تعلن الهند والصين أنهما ستغيران برامجهما التجارية مع موسكو وهذا ما كانت واشنطن تخشاه وحصل".
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