عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220416/محادثة-هاتفية-بين-الرئيس-بوتين-وولي-العهد-السعودي-محمد-بن-سلمان-1061255933.html
الرئيس بوتين يهنئ بن سلمان بحلول شهر رمضان المبارك ويبحث القضايا المشتركة بين البلدين
الرئيس بوتين يهنئ بن سلمان بحلول شهر رمضان المبارك ويبحث القضايا المشتركة بين البلدين
أعلن الكرملين، اليوم السبت، عن إجراء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:57+0000
2022-04-16T11:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/61/1043146137_0:196:2947:1853_1920x0_80_0_0_10f76917aad02fdd07f5765393b25783.jpg
ونشر موقع "الكرملين" الرئاسي بيانا رسميا وجاء فيه: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان تطرق الطرفان إلى مختلف القضايا والمواضيع المشتركة".كما هنأ الرئيس بوتين السعودية قيادة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأضاف بيان الرئاسة " كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا وعملية تسوية الصراع في اليمن بمبادرة من الجانب السعودي".كما شدد الرئيس الروسي على أهمية التنسيق والعمل المشترك الإيجابي بين موسكو والرياض ضمن إطار "أوبك+"، مشيرا إلى أن أهمية هذا التنسيق بين البلدين يهدف إلى ضمان استقرار أسعار أسواق النفط العالمية".وخلص البيان: " وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادي بين البلدين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/61/1043146137_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_60dd51e32fa3125c63205bd98d3bace1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الرئيس بوتين يهنئ بن سلمان بحلول شهر رمضان المبارك ويبحث القضايا المشتركة بين البلدين

10:57 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 16.04.2022)
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الكرملين، اليوم السبت، عن إجراء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ونشر موقع "الكرملين" الرئاسي بيانا رسميا وجاء فيه: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان تطرق الطرفان إلى مختلف القضايا والمواضيع المشتركة".
كما هنأ الرئيس بوتين السعودية قيادة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف بيان الرئاسة " كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا وعملية تسوية الصراع في اليمن بمبادرة من الجانب السعودي".
كما شدد الرئيس الروسي على أهمية التنسيق والعمل المشترك الإيجابي بين موسكو والرياض ضمن إطار "أوبك+"، مشيرا إلى أن أهمية هذا التنسيق بين البلدين يهدف إلى ضمان استقرار أسعار أسواق النفط العالمية".
وخلص البيان: " وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادي بين البلدين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала