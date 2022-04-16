https://arabic.sputniknews.com/20220416/محادثة-هاتفية-بين-الرئيس-بوتين-وولي-العهد-السعودي-محمد-بن-سلمان-1061255933.html
الرئيس بوتين يهنئ بن سلمان بحلول شهر رمضان المبارك ويبحث القضايا المشتركة بين البلدين
الرئيس بوتين يهنئ بن سلمان بحلول شهر رمضان المبارك ويبحث القضايا المشتركة بين البلدين
أعلن الكرملين، اليوم السبت، عن إجراء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:57+0000
2022-04-16T10:57+0000
2022-04-16T11:12+0000
روسيا
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ونشر موقع "الكرملين" الرئاسي بيانا رسميا وجاء فيه: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان تطرق الطرفان إلى مختلف القضايا والمواضيع المشتركة".كما هنأ الرئيس بوتين السعودية قيادة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأضاف بيان الرئاسة " كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا وعملية تسوية الصراع في اليمن بمبادرة من الجانب السعودي".كما شدد الرئيس الروسي على أهمية التنسيق والعمل المشترك الإيجابي بين موسكو والرياض ضمن إطار "أوبك+"، مشيرا إلى أن أهمية هذا التنسيق بين البلدين يهدف إلى ضمان استقرار أسعار أسواق النفط العالمية".وخلص البيان: " وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادي بين البلدين".
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روسيا
الرئيس بوتين يهنئ بن سلمان بحلول شهر رمضان المبارك ويبحث القضايا المشتركة بين البلدين
10:57 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم السبت، عن إجراء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ونشر موقع "الكرملين" الرئاسي
بيانا رسميا وجاء فيه: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان تطرق الطرفان إلى مختلف القضايا والمواضيع المشتركة".
كما هنأ الرئيس بوتين السعودية قيادة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف بيان الرئاسة " كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا وعملية تسوية الصراع في اليمن بمبادرة من الجانب السعودي".
كما شدد الرئيس الروسي على أهمية التنسيق والعمل المشترك الإيجابي بين موسكو والرياض ضمن إطار "أوبك+"، مشيرا إلى أن أهمية هذا التنسيق بين البلدين يهدف إلى ضمان استقرار أسعار أسواق النفط العالمية".
وخلص البيان: " وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادي بين البلدين".