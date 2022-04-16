https://arabic.sputniknews.com/20220416/مدينة-لفوف-الأوكرانية-تخطط-لإعادة-تسمية-الشوارع-المسماة-على-أسماء-شخصيات-روسية-1061262142.html
مدينة لفوف الأوكرانية تخطط لإعادة تسمية الشوارع المسماة على أسماء شخصيات روسية
مدينة لفوف الأوكرانية تخطط لإعادة تسمية الشوارع المسماة على أسماء شخصيات روسية
قال رئيس بلدية مدينة لفوف الأوكرانية أندري سادوفوي، اليوم السبت، إن المدينة تخطط لإعادة تسمية الشوارع لإعطاء أسماء جديدة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:25+0000
2022-04-16T13:25+0000
2022-04-16T13:25+0000
أخبار أوكرانيا
لفوف
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وكتب سادوفوي على صفحته على فيسبوك "بناء على طلبي تم إنشاء لجنة مؤلفة من أساتذة وعلماء، لتحليل جميع أسماء الشوارع التي نحتاج إلى تصحيحها. لدينا دائما تقليد في شهر مايو في يوم المدينة لإعطاء أسماء جديدة".وأفادت لوسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق، بوجود اتصالات اقترحت على سلطات لفوف إعادة تسمية 30 شارعا يحمل أسماء شخصيات روسية.يذكر أن مدينة إيفانو فرانكيفسك جنوب غرب أوكرانيا، أعادت في وقت سابق تسمية أكثر من 20 شارعا على اسم الكتاب والملحنين والعلماء الروس.يشار إلى أن السلطات في مدينة ترنوبل غربي أوكرانيا، قررت تفكيك نصب تذكاري للكاتب الروسي الشهير ألكسندر بوشكين.وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا"، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 أذار/مارس ، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، فقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/مدينة-أوكرانية-ثانية-تفكك-النصب-التذكاري-للشاعر-الروسي-بوشكين-1061000938.html
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أخبار أوكرانيا, لفوف
مدينة لفوف الأوكرانية تخطط لإعادة تسمية الشوارع المسماة على أسماء شخصيات روسية
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قال رئيس بلدية مدينة لفوف الأوكرانية أندري سادوفوي، اليوم السبت، إن المدينة تخطط لإعادة تسمية الشوارع لإعطاء أسماء جديدة.
وكتب سادوفوي على صفحته على فيسبوك "بناء على طلبي تم إنشاء لجنة مؤلفة من أساتذة وعلماء، لتحليل جميع أسماء الشوارع التي نحتاج إلى تصحيحها. لدينا دائما تقليد في شهر مايو في يوم المدينة لإعطاء أسماء جديدة".
وأفادت لوسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق، بوجود اتصالات اقترحت على سلطات لفوف إعادة تسمية 30 شارعا يحمل أسماء شخصيات روسية.
يذكر أن مدينة إيفانو فرانكيفسك جنوب غرب أوكرانيا، أعادت في وقت سابق تسمية أكثر من 20 شارعا على اسم الكتاب والملحنين والعلماء الروس.
يشار إلى أن السلطات في مدينة ترنوبل غربي أوكرانيا، قررت تفكيك نصب تذكاري للكاتب الروسي الشهير ألكسندر بوشكين
.
وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا"، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط
، واعتبارا من 25 أذار/مارس ، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، فقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.