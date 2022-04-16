https://arabic.sputniknews.com/20220416/مرتزقة-ومقاتلون-فرنسيون-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-وساطة-مصرية-لمنع-التصعيد-عقب-اقتحام-الأقصى-1061262677.html

مرتزقة ومقاتلون فرنسيون في صفوف القوات الأوكرانية... وساطة مصرية لمنع التصعيد عقب اقتحام الأقصى

مرتزقة ومقاتلون فرنسيون في صفوف القوات الأوكرانية... وساطة مصرية لمنع التصعيد عقب اقتحام الأقصى

قالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إنه يتم التحقيق في وجود مقاتلين ومرتزقة من الفيلق الفرنسي بصفوف القوات المسلحة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T13:50+0000

2022-04-16T13:50+0000

2022-04-16T13:50+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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مرتزقة ومقاتلون فرنسيون في صفوف القوات الأوكرانية... وساطة مصرية لمنع التصعيد عقب اقتحام الأقصى مرتزقة ومقاتلون فرنسيون في صفوف القوات الأوكرانية... وساطة مصرية لمنع التصعيد عقب اقتحام الأقصى

لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية تكشف وجود مرتزقة ومقاتلون فرنسيون في صفوف القوات الأوكرانيةوأضافت أنه "سيتم توثيق هذه الحقائق والتحقيق فيها كجزء من قضية جنائية بشأن تجنيد ومشاركة مرتزقة أجانب في إدارة عملية عسكرية خاصة من قبل عسكريين روسيين لحماية سكان دونباس."إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الجوية الروسية دمرت مصنعا لإنتاج المدرعات في كييف وورشة لإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول الروسية، د.عمار قناة، إن وجود مرتزقة ومقاتلين من الفيلق الفرنسي ضمن صفوف القوات الأوكرانية، متوقع منذ بداية العملية العسكرية بسبب الانخراط الأوروبي والأمريكي، وأيضا من قبل حلف الناتو بشكل غير رسمي في الأزمة.وأشار إلى أن "هذا المشهد هو جزء من التوريط الأمريكي لأوروبا في هذه المعادلة وإعادة تجزئة منظومة الأمن الأوروبي بالكامل، وأوكرانيا ما هي الإ مسرحاً فقط لهذه التفاعلات الدولية والجيوسياسية".قيادي بأنصار الله يحذر من انهيار الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة باليمنحذر نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء والقيادي بأنصار الله، حسين العزي، من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، متهماً التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرقها وعدم الالتزام بها.وأوضح أن "قوات التحالف العربي ما زالت تعرقل تسيير الرحلات الجوية التجارية عبر مطار صنعاء، ويحتجزون السفن، مؤكدا أنهم خصوم لا يحترمون التزاماتهم وأن الهدنة لا شك في طريقها للفشل ما لم يتوقف التحالف عن خروقاته ومماطلاته".في هذا الإطار، قال المحلل السياسي اليمني، ناجي أمهز، إن "أنصار الله" واللجان الشعبية والجيش اليمني استطاعوا تثبيت المعادلة الجديدة خاصةً بعد التدخل المباشر من قبل الأمم المتحدة لفرض هدنة وتحديداً بعد قصف المنشآت النفطية في السعودية.وأوضح أن "هذه الهدنة هشة لأن أي متغير من أي جانب سوف يؤثر فيها بشكل كبير، خاصةً لأن قواعد الاشتباك تغيرت وقواعد المعادلة السياسية والعسكرية والاقتصادية كذلك تغيرت".وساطة مصرية بين حماس وإسرائيل لمنع التصعيد عقب اقتحام المسجد الأقصىأفادت وسائل إعلام بأن المخابرات المصرية قامت في الساعات القليلة الماضية بالتواصل مع قيادة "حماس" ومع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد على خلفية الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.ووفقا للمصادر، تواصلت المخابرات المصرية مع قيادة "حماس" ومع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، ما أسفر عن التوصل لاتفاق بشأن المعتقلين الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية والذين تجاوز أعدادهم 400 شخص خلال المواجهات التي شهدتها القدس.في هذا الصدد، قال الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، "إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد يشير إلى أنها تريد المزيد من التصعيد .وأضاف أن هذا العدوان من قبل الحكومة الإسرائيلية يحتاج إلى رد جدي من قبل المجتمع الدولي ومن أطراف مهمة للتأكيد على وقف سياسة التصعيد العدواني الذي تقوم به إسرائيل وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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