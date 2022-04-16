https://arabic.sputniknews.com/20220416/مركز-الأزهر-للفتوى-يصدر-بيانا-شديد-اللهجة-ضد-تشويه-صورة-رجل-الدين-في-مسلسل-مثير-للجدل-1061254204.html

مركز الأزهر للفتوى يصدر بيانا شديد اللهجة ضد "تشويه صورة رجل الدين" في مسلسل مثير للجدل

مركز الأزهر للفتوى يصدر بيانا شديد اللهجة ضد "تشويه صورة رجل الدين" في مسلسل مثير للجدل

استجاب الأزهر الشريف للانتقادات التي يتعرض لها مسلسل "فاتن أمل حربي"، منذ بداية عرضه في ‏شهر رمضان، ويتناول في مجمله عددا من قوانين الأحوال الشخصية، كما أثار... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T10:02+0000

2022-04-16T10:02+0000

2022-04-16T10:02+0000

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وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أمس الجمعة، بيانا شديد اللهجة بشأن المسلسل الذي ألفه الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم عيسى، والذي أكد في بدايته أنه الأزهر "يدعم الإبداع المستنير الواعي، لكنه يحذر من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وهدم مكانة السّنة النبوية، وإذكاء الأفكار المتطرفة، وتشويه صورة عالم الدين في المجتمع".وشدد البيان أن "تشويه المفاهيم الدينية، والقيم الأخلاقية بهدف إثارة الجدل، وزيادة الشّهرة والمشاهدا أنانية ونفعية بغيضة، تعود آثارها السلبية على استقامة المجتمع، وانضباطه، وسلامه، ولا علم فيها ولا فن".وأشار إلى أن "تعمد تقديم عالِم الدين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمعة، معدوم المروءة، دنيء النّفس، عيي اللسان - في بعض الأعمال الفنية هو تنمر مستنكر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من منتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدّين ورجاله".كما أوضح البيان أن "الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتحريف معانيها عما وضعت له في الأساس، وعرض تفسيرات خاطئة لها على أنها صحيحة بهدف إثارة الجدل جريمة كبرى بكل معايير الدين والعلم والمهنية، وتنكر صارخ للمسلّمات".وبيّن الأزهر في بيانه كذلك أن "الإسلام أعطى الأم حق حضانة أولادها عند وقوع الانفصال حتى يستغنوا عنها إذا لم يكن عارض أو مانع من الحضانة، ولا ينبغي مطلقا أن يكون الطفل بين يدي والديه أداة ضغط أو دليل انتصار متوهم،إون لم يوجد نزاع، وتراضى الوالدان على صورة معيّنة للحضانة تحقّق مصالح الطفل، وتراعى حقوقه النفسية والتربوية وسلوكه المجتمعي، فإن الشرع الحنيف يقر هذا التراضي ولا يعترضه، أيا كانت حال الأم والأب، والمسلمون عند شروطهم".وتابع أنه "في حال النزاع، تميزت الشريعة الإسلامية بمرونة فائقة في مسائل حضانة الأولاد ورؤيتهم بعد انفصال الوالدين، وأعطت القاضي حق تقدير المواقف، كل حالة بحسبها، بما يراعي مصلحة الأطفال، دون جمود أو إهدار لمصلحة الطفل، أو حقوق كِلا والديه، على عكس ما يُروّج له".وحذر من أن "الشحن السلبي الممنهج في بعض الأعمال الفنية تجاه الدين، بنسبة كل المعاناة والإشكالات المجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه؛ تحيز واضح ضده، واتهام له بضيق الأفق والقصور، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض فيه أو ضده، ويهدد الأمن الفكري والسّلم المجتمعي".وأكد البيان أن "الزواج في الإسلام منظومة راقية متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرأة والطفل، والترويج للعلاقات غير المشروعة وتبريرها وتطبيعها طرح كريه مناف للدين والقيم، وتغذية روح العدائية والنِديَّة في الأسرة جريمة منكرة، وإذكاء للصراعات الأسرية والمجتمعية، في وقت تسعى فيه مؤسسات الدولة للحفاظ على الأسرة، حجر الزاوية في المجتمع، وركنه الركين".وشدد أن "شهر رمضان شهر عبادة وطاعة وتوقير للدين، لا زمانا لتشويهه، أو الافتراء على علمائه، أو تزيين المنكرات والفواحش، وتقديم خطاب إعلامي يدعم الفكر المتطرف، و يصنع الصراعات أو يثير الغرائز، ويهدد القيم والفضائل يُخرّج للأمة جيلا مشوه العقيدة والشخصية والهوية".كما لفت الأزهر في بيانه إلى أن "التستر خلف لافتات حقوق المرأة لتقسيم المجتمع، وبث الشقاق بين الرجال وزوجاتهم بدلا من محاولة زرع الود والمحبة وعرض النماذج المثلى للأسرة الصالحة والمجتمع المصري، وتصوير بعض الأفراد للتراث الإسلامي كعدوّ للمرأة، واستخدام الإعلام والدراما لتشويه هذا التراث فكر خبيث مغرض يستبيح الانحرافات الأخلاقية ويحاول تطبيعها، كما يستهدف تنحية الدين جانبا عن حياة الإنسان وتقزيم دوره، ويدعو إلى استيراد أفكار غربية دخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية، بهدف ذوبان هويتها وطمس معالمها". ومسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة نيللي كريم وهالة صدقي وشريف سلامة ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج "العدل جروب".

https://arabic.sputniknews.com/20220402/حذف-مشاهد-منافية-لقيم-المجتمع-من-مسلسل-ليلى-علوي-في-رمضان-1060772739.html

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رمضان, مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر