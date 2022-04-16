مسلسل "العاصوف" السعودي يثير جدلا بسبب تناوله لأحداث غزو العراق للكويت
© Photo / MBCملصق الجزء الثالث من المسلسل السعودي "العاصوف"
ملصق الجزء الثالث من المسلسل السعودي "العاصوف"
© Photo / MBC
أثار الجزء الثالث من المسلسل السعودي "العاصوف"، الذي بدأ عرضه في شهر رمضان، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الـ11 منه، والتي تناولت غزو العراق للكويت في تسعينيات القرن الماضي.
وتضمّنت الحلقة كلمة العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، والتي يقول فيها: "ما عاد في كويت ولا في سعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا نموت سوا، يا تبقى الكويت والسعودية، يا تنتهي الكويت والسعودية، لا يمكن أن تنتهي واحدة وتبقى الثانية".
وأثارت الحلقة مشاعر العديد من المغردين الكويتيين، وعبّروا عن محبتهم للملك السعودي الراحل، ووقوفه إلى جانب الكويت.
قال الكويت الحبيبه روحت يا فهد— ريما (@r__f9) April 13, 2022
ولا غيرك احداً يبشرني بعقلانها
قال احتزم بي وانا والله احزام السعد
لا قلت كلمه اشوف العين برهانها💚🇸🇦 #العاصوف_الحلقه11 pic.twitter.com/0oWSaMyEUW
لكن نفس الحلقة أثارت غضب بعض الكويتيين، بسبب مشهد يشير إلى أنه لم تكن هناك مقاومة كويتية وقت الغزو العراقي للبلاد في عام 1991، وأكدوا أن ذلك ينافي شهادة من فريق أول من الجيش العراقي، والذي يؤكد أن المقاومة أسقطت 43 طائرة في أول يوم للغزو.
مسلسلات هابطة :— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 13, 2022
• مسلسل العاصوف
في مشهد يبخس حق المقاومة الكويتية بانه لم تكن هناك مقاومة والحقيقة عكس ذلك بشهادة فريق اول من الجيش العراقي في اسقاط المقاومة لـ ٤٣ طائرة في اول يوم للغرو ، فمن نصدق ؟ والى متى الدراما الخليجية الهابطة تستهدف المجتمع الكويتي بالأخص ؟. pic.twitter.com/gy73uZHHJW
ومسلسل "العاصوف 3" من بطولة ناصر القصبي، وعبد الإله السناني، وحبيب الحبيب، وريم عبد الله، وليلى السلمان، وعبد العزيز سكيرين، وريماس منصور، وزارا البلوشي، وهو من إخراج المثنى صبح، وإنتاج استوديوهات "إم بي سي" السعودية، ويتناول في أحداثه حقبة التسعينات بتفاصيلها الاجتماعية وخطوطها السياسية والفكرية والحياتية.