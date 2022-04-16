https://arabic.sputniknews.com/20220416/مسلسل-العاصوف-السعودي-يثير-جدلا-بسبب-تناوله-لأحداث-غزو-العراق-للكويت-1061257579.html

مسلسل "العاصوف" السعودي يثير جدلا بسبب تناوله لأحداث غزو العراق للكويت

مسلسل "العاصوف" السعودي يثير جدلا بسبب تناوله لأحداث غزو العراق للكويت

أثار الجزء الثالث من المسلسل السعودي "العاصوف"، الذي بدأ عرضه في شهر ‏رمضان، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الـ11 منه، والتي تناولت غزو العراق... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T11:43+0000

2022-04-16T11:43+0000

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وتضمّنت الحلقة كلمة العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، والتي يقول فيها: "ما عاد في كويت ولا في سعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا نموت سوا، يا تبقى الكويت والسعودية، يا تنتهي الكويت والسعودية، لا يمكن أن تنتهي واحدة وتبقى الثانية".وأثارت الحلقة مشاعر العديد من المغردين الكويتيين، وعبّروا عن محبتهم للملك السعودي الراحل، ووقوفه إلى جانب الكويت.لكن نفس الحلقة أثارت غضب بعض الكويتيين، بسبب مشهد يشير إلى أنه لم تكن هناك مقاومة كويتية وقت الغزو العراقي للبلاد في عام 1991، وأكدوا أن ذلك ينافي شهادة من فريق أول من الجيش العراقي، والذي يؤكد أن المقاومة أسقطت 43 طائرة في أول يوم للغزو.ومسلسل "العاصوف 3" من بطولة ناصر القصبي، وعبد الإله السناني، وحبيب الحبيب، وريم عبد الله، وليلى السلمان، وعبد العزيز سكيرين، وريماس منصور، وزارا البلوشي، وهو من إخراج المثنى صبح، وإنتاج استوديوهات "إم بي سي" السعودية، ويتناول في أحداثه حقبة التسعينات بتفاصيلها الاجتماعية وخطوطها السياسية والفكرية والحياتية.

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رمضان, مجتمع, السعودية, العراق, أخبار الكويت اليوم