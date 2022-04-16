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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220416/مسيرة-سيارات-حاشدة-تضامنا-مع-روسيا-في-لبنان-1061270189.html
مسيرة سيارات حاشدة تضامنا مع روسيا في لبنان
مسيرة سيارات حاشدة تضامنا مع روسيا في لبنان
انطلقت مسيرة سيارات، اليوم السبت 16 أبريل/ نيسان، في العاصمة اللبنانية بيروت، تضامنا مع روسيا والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T16:59+0000
2022-04-16T17:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم العربي
روسيا
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ورفع المشاركون الأعلام الروسية واللبنانية على سياراتهم، بالإضافة إلى الموسيقى والأغاني الشعبية الروسية تعبيرا عن تضامنهم.وفي وقت لاحق من اليوم، نظّم مجلس جمعيات خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفياتي في لبنان وبدعم من السفارة الروسية في لبنان والبيت الروسي في بيروت وبلدية عيناب، وقفة تضامنية في حديقة الصداقة الروسية اللبنانية في بلدة عيناب قضاء عالية "ضد الخوف من روسيا والعقوبات ضد روسيا".بمشاركة السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، ورئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار بالإضافة إلى شخصيات وفعاليات سياسية وثقافية والجالية الروسية ومواطنين لبنانيين.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدفها حماية الناس الذين تعرضوا للبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/وقفة-تضامنية-حاشدة-في-لبنان-تنديدا-بالعقوبات-على-موسكو-وضد-تجييش-مشاعر-الخوف-من-روسيا--1061267506.html
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العالم العربي, روسيا

مسيرة سيارات حاشدة تضامنا مع روسيا في لبنان

16:59 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 16.04.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفة تضامنية حاشدة في لبنان "ضد الخوف من روسيا والعقوبات ضد روسيا"
وقفة تضامنية حاشدة في لبنان ضد الخوف من روسيا والعقوبات ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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انطلقت مسيرة سيارات، اليوم السبت 16 أبريل/ نيسان، في العاصمة اللبنانية بيروت، تضامنا مع روسيا والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ورفع المشاركون الأعلام الروسية واللبنانية على سياراتهم، بالإضافة إلى الموسيقى والأغاني الشعبية الروسية تعبيرا عن تضامنهم.

وانطلقت المسيرة من بيروت إلى بلدة عيناب في قضاء عاليه، وتوجهوا من بعدها إلى حديقة الصداقة الروسية اللبنانية، حيث شاركوا في وقفة سلمية تنديدا بالعقوبات على موسكو وضد تجييش مشاعر "الخوف من روسيا".

وفي وقت لاحق من اليوم، نظّم مجلس جمعيات خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفياتي في لبنان وبدعم من السفارة الروسية في لبنان والبيت الروسي في بيروت وبلدية عيناب، وقفة تضامنية في حديقة الصداقة الروسية اللبنانية في بلدة عيناب قضاء عالية "ضد الخوف من روسيا والعقوبات ضد روسيا".
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفة تضامنية حاشدة في لبنان "ضد الخوف من روسيا والعقوبات ضد روسيا"
وقفة تضامنية حاشدة في لبنان ضد الخوف من روسيا والعقوبات ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
وقفة تضامنية حاشدة في لبنان "ضد الخوف من روسيا والعقوبات ضد روسيا"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
بمشاركة السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، ورئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار بالإضافة إلى شخصيات وفعاليات سياسية وثقافية والجالية الروسية ومواطنين لبنانيين.
وقفة تضامنية حاشدة في لبنان ضد الخوف من روسيا والعقوبات ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وقفة تضامنية حاشدة في لبنان تنديدا بالعقوبات على موسكو وضد تجييش مشاعر "الخوف من روسيا"
15:41 GMT
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدفها حماية الناس الذين تعرضوا للبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:09 GMT
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