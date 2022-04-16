https://arabic.sputniknews.com/20220416/مفاجأة-بيضة-كيندر-هذه-المرةعدوى-السالمونيلا--1061258704.html
مفاجأة بيضة "كيندر" هذه المرة...عدوى السالمونيلا
مفاجأة بيضة "كيندر" هذه المرة...عدوى السالمونيلا
بيضة "كيندر" التي كانت تحمل دائما المفاجآت للأطفال الصغار، هي اليوم تحمل بكتيريا السالمونيلا كمفاجأة جديــدة، فماهي القصة؟ وماهي عدوى السالمونيلا؟، وماهي طرق... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:03+0000
2022-04-16T12:03+0000
2022-04-16T12:03+0000
راديو
صدى الحياة
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مفاجأة بيضة "كيندر" هذه المرة...عدوى السالمونيلا
مفاجأة بيضة "كيندر" هذه المرة...عدوى السالمونيلا
نتحدث في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن عدوى السالمونيلا، أعراضها وأنواعها وهل هناك علاجات خاصة للتعافي منها؟ وما علاقة سحب منتج شوكولا "كيندر" من الأسواق بهذه العدوى؟.حول هذا الموضوع، قال الدكتور محمد علي عز العرب، الأستاذ في علم الهضمية والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية في مصر لـ "صدى الحياة":وبالنسبة لطرق الوقاية من هذه العدوى، قال: "إن النظافة الشخصية هي العامل الأساسي للوقاية من السالمونيلا وغيرها من هذه الأمراض، ولهذا يجب توعية أطفالنا والجميع بأهمية الغسل وتعقيم اليدين والأكل، ونقدم نصيحة بالنسبة للمسافرين إلى الأماكن الأكثر انتشارا لهذه الأمراض، خاصة في دول جنوب آسيا أن يستخدموا المياه المعقمة وطهي الطعام جيدا وعدم استخدام الأطعمة المكشوفة، وكذلك الاهتمام بسلامة الجهاز المناعي، وكل هذه هي عناصر وقائية من هذه العدوى".التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فـــرح القادري.
سبوتنيك عربي
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فرح القادري
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
مفاجأة بيضة "كيندر" هذه المرة...عدوى السالمونيلا
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بيضة "كيندر" التي كانت تحمل دائما المفاجآت للأطفال الصغار، هي اليوم تحمل بكتيريا السالمونيلا كمفاجأة جديــدة، فماهي القصة؟ وماهي عدوى السالمونيلا؟، وماهي طرق علاجها؟.
نتحدث في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن عدوى السالمونيلا، أعراضها وأنواعها وهل هناك علاجات خاصة للتعافي منها؟ وما علاقة سحب منتج شوكولا "كيندر" من الأسواق بهذه العدوى؟.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور محمد علي عز العرب، الأستاذ في علم الهضمية والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية في مصر لـ "صدى الحياة":
"إن عدوى السالمونيلا هي نوع من البكترييا وتسمى العدوى السالبة ولديها أكثر من ألفي نوع، وهي من مسببات الإسهال الذي يعتبر عرض لأمراض كثيرة، ويصيب الأطفال بشكل أكبر لعدة عوامل وهذا بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم".
وبالنسبة لطرق الوقاية من هذه العدوى، قال: "إن النظافة الشخصية هي العامل الأساسي للوقاية من السالمونيلا وغيرها من هذه الأمراض، ولهذا يجب توعية أطفالنا والجميع بأهمية الغسل وتعقيم اليدين والأكل
، ونقدم نصيحة بالنسبة للمسافرين إلى الأماكن الأكثر انتشارا لهذه الأمراض، خاصة في دول جنوب آسيا أن يستخدموا المياه المعقمة وطهي الطعام جيدا وعدم استخدام الأطعمة المكشوفة، وكذلك الاهتمام بسلامة الجهاز المناعي، وكل هذه هي عناصر وقائية من هذه العدوى".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فـــرح القادري.