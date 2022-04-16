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https://arabic.sputniknews.com/20220416/مقتل-جنديين-واصابة-اثنين-خلال-تفكيك-عبوة-شرقي-العراق-1061278130.html
مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين خلال تفكيك عبوة شرقي العراق
مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين خلال تفكيك عبوة شرقي العراق
قتل جنديان في الجيش العراقي وأصيب اثنان آخران بجروح اليوم السبت، خلال تفكيكهم لعبوة ناسفة في محافظة ديالى شرقي العراق. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T21:37+0000
2022-04-16T21:38+0000
أخبار العراق اليوم
انفجار عبوة ناسفة
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وقال وصفي التميمي مدير ناحية، وهو أعلى مسؤول إداري في البلدة الواقعة على بعد (110 كم) شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة، "إن جنديين من سلاح الهندسة في الجيش العراقي قتلا وأصيب آخران بجروح خلال تفكيك عبوة ناسفة مزروعة في أطراف بلدة قرة تبة".وأوضح التميمي أنه تم نقل جثتي الجنديين إلى الطب الشرعي والجريحين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج، وفقا لوكالة شينخوا.وتشهد محافظة ديالى هجمات بين الحين والآخر يشنها عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، على الرغم من العمليات العسكرية التي تنفذها القوات العراقية.وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/كانون الأول العام 2017 طرد عناصر "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم الإرهابي ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/مصرع-4-وإصابة-8-آخرين-من-عناصر-الحشد-الشعبي-العراقي-بحادث-سير-في-محافظة-الأنبار-1061263426.html
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أخبار العراق اليوم, انفجار عبوة ناسفة

مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين خلال تفكيك عبوة شرقي العراق

21:37 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 21:38 GMT 16.04.2022)
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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قتل جنديان في الجيش العراقي وأصيب اثنان آخران بجروح اليوم السبت، خلال تفكيكهم لعبوة ناسفة في محافظة ديالى شرقي العراق.
وقال وصفي التميمي مدير ناحية، وهو أعلى مسؤول إداري في البلدة الواقعة على بعد (110 كم) شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة، "إن جنديين من سلاح الهندسة في الجيش العراقي قتلا وأصيب آخران بجروح خلال تفكيك عبوة ناسفة مزروعة في أطراف بلدة قرة تبة".
وأوضح التميمي أنه تم نقل جثتي الجنديين إلى الطب الشرعي والجريحين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج، وفقا لوكالة شينخوا.
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
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13:52 GMT
وتشهد محافظة ديالى هجمات بين الحين والآخر يشنها عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، على الرغم من العمليات العسكرية التي تنفذها القوات العراقية.
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/كانون الأول العام 2017 طرد عناصر "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم الإرهابي ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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