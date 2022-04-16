https://arabic.sputniknews.com/20220416/منخفض-خماسيني-شديد-الحرارة-يؤثر-على-مصر-صور-1061255777.html
منخفض خماسيني شديد الحرارة يؤثر على مصر... صور
منخفض خماسيني شديد الحرارة يؤثر على مصر... صور
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن البلاد ستتعرض لمنخفض خماسيني شديد الحرارة، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:51+0000
2022-04-16T10:51+0000
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وقالت الهيئة في بيان إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا كبيرا علي كافة أنحاء البلاد.وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغري أيضا.وأوضحت أن ذلك سببه دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق واسعة من الصحراء الغربية اليوم السبت وتمتد الي القاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.وأشارت أن هذه الموجة الحارة ستكون ذروتها يوم الأحد الموافق 17 إبريل/ نيسان 2022.إلى ذلك، ذكرت الهيئة أن الأجواء ستتحسن ودرجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى بداية من يوم الاثنين نتيجة تقدم الرياح الشمالية الغربية.كما أفادت بأنه من المتوقع أن يشمل التحسن كافة الأنحاء يوم الثلاثاء المقبل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المناخ في العالم
منخفض خماسيني شديد الحرارة يؤثر على مصر... صور
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن البلاد ستتعرض لمنخفض خماسيني شديد الحرارة، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.
وقالت الهيئة في بيان إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا كبيرا علي كافة أنحاء البلاد.
وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغري أيضا.
وأوضحت أن ذلك سببه دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق واسعة من الصحراء الغربية اليوم السبت وتمتد الي القاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.
وأشارت أن هذه الموجة الحارة ستكون ذروتها يوم الأحد الموافق 17 إبريل/ نيسان 2022.
إلى ذلك، ذكرت الهيئة أن الأجواء ستتحسن ودرجات الحرارة
ستنخفض مرة أخرى بداية من يوم الاثنين نتيجة تقدم الرياح الشمالية الغربية.
كما أفادت بأنه من المتوقع أن يشمل التحسن كافة الأنحاء يوم الثلاثاء المقبل.