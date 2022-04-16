https://arabic.sputniknews.com/20220416/موجات-الجاذبية-والثقوب-السوداء-الضئيلة-والتغيرات-المناخية-وهجرات-البشر-الأوائل-1061264988.html

موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل

موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل

يمكن أن تساعدنا الثقوب السوداء القديمة الصغيرة التي ربما تكونت في بدايات الكون في الكشف عن البنية الداخلية للنجوم الأكثر كثافة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T14:35+0000

2022-04-16T14:35+0000

2022-04-16T14:35+0000

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مرايا العلوم

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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل

إذا كانت موجودة، يمكن لهذه الثقوب السوداء أن تلتهم النجوم النيوترونية من الداخل، ما يخلق تموجات في الزمكان تسمى موجات الجاذبية التي قد نكون قادرين على اكتشافها.تكست الحلقة:• قد يكون التطور البشري تأثر قبل نحو مليوني عام بعوامل فلكية، إذ كشفت دراسة حديثة أن التغيرات المناخية الرئيسية المرتبطة بالتبدلات في مدار الأرض هي التي أدت إلى هجرات البشر الأوائل.• يتعرض كثير من المدن الساحلية حول العالم للغرق، مع ارتفاع مستويات سطح البحر، وبوجه عامٍ، فإن اتخاذ الأمور هذا المنحى يزيد بشدة من مخاطر تعرض تلك المدن للفيضانات.عادة ما يستعين العلماء بأدوات وأجهزة أرضية لتحديد ما إذا كانت الأرض المحلية آخذة في الارتفاع أم الانخفاض، غير أن تلك الأدوات والأجهزة لا تتوافر في جميع الأماكن.• يمكن أن تسمح لنا موجات الجاذبية بالعثور على ثقوب سوداء صغيرة تلتهم النجوم.الثقب الأسود البدائي الذي يسقط في نجم نيوتروني سيغرق في مركزه ويلتهمه في ثوانٍ، وقد نتمكن من اكتشاف هذه العملية باستخدام موجات الجاذبية..يمكن متابعة المزيد عن طريق مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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