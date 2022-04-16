https://arabic.sputniknews.com/20220416/واتسآب-يختبر-مجتمعات-تحول-كبير-في-تطبيق-المراسلة-الشهير-1061261534.html

واتسآب يختبر "مجتمعات"... تحول كبير في تطبيق المراسلة الشهير

واتسآب يختبر "مجتمعات"... تحول كبير في تطبيق المراسلة الشهير

أعلن تطبيق "واتسآب" البدء في اختبار "مجتمعات"، وهو تحديث يمثل "تطورا رئيسيا" له، وفقا ‏لمارك زوكربرغ مؤسس شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا)، التي تمتلك تطبيق المراسلة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T13:18+0000

2022-04-16T13:18+0000

2022-04-16T13:18+0000

مجتمع

فيسبوك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104181/39/1041813968_0:327:4653:2944_1920x0_80_0_0_a6d0bafdffe4d06b1d075fb65d15a026.jpg

وأوضح "واتسآب" في مدونة له، أن "مجتمعات" ستسمح للأشخاص بدمج الدردشات الجماعية المنفصلة "تحت مظلة واحدة مع هيكل يناسبهم، وبهذه الطريقة يمكن للأشخاص تلقي التحديثات المرسلة إلى المجتمع بأكمله، وتنظيم مجموعات المناقشة الصغيرة بسهولة حول ما يهمهم".ويمكن إنشاء "المجتمعات" حول المجموعات الاجتماعية، والعائلات، والأماكن التي تعيش فيها وتعمل، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، وعلى سبيل المثال داخل مجتمع المدرسة، يمكن أن توجد محادثات جماعية منفصلة: واحدة للمعلمين فقط، وأخرى للجنة جمع التبرعات، وأخرى للطلاب المتفوقين.ولم تشارك "واتسآب" تفاصيل حول كيفية تشكيل هذه المجموعات تحديدا، لكن المتحدث الرسمي للشركة قال إن الفكرة هي منح "مجموعات متماسكة" المزيد من الطرق للتواصل بخلاف ميزات الدردشة التي يوفرها "واتسآب" في الوقت الحالي.وأشار "واتسآب" إلى أنه سيبدأ في اختبار الميزة في وقت لاحق من العام الحالي في "بلدان محددة"، لكنه سيوفرها في النهاية على مستوى العالم.وفي منشور له على "فيسبوك"، قال زوكربيرغ إن "المجتمعات" ستكون تحولا كبيرا في "واتسآب" و"ميتا".وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين "الأشخاص ليس فقط من التواصل مع الأصدقاء المقربين وجهات الاتصال، ولكن أيضا مع جميع المجتمعات المختلفة في حياتهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220404/واتسآب-يضع-قيودا-على-تمرير-الرسائل-للدردشات-الجماعية-1060827224.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, فيسبوك