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https://arabic.sputniknews.com/20220416/واتسآب-يختبر-مجتمعات-تحول-كبير-في-تطبيق-المراسلة-الشهير-1061261534.html
واتسآب يختبر "مجتمعات"... تحول كبير في تطبيق المراسلة الشهير
واتسآب يختبر "مجتمعات"... تحول كبير في تطبيق المراسلة الشهير
أعلن تطبيق "واتسآب" البدء في اختبار "مجتمعات"، وهو تحديث يمثل "تطورا رئيسيا" له، وفقا ‏لمارك زوكربرغ مؤسس شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا)، التي تمتلك تطبيق المراسلة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:18+0000
2022-04-16T13:18+0000
مجتمع
فيسبوك
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وأوضح "واتسآب" في مدونة له، أن "مجتمعات" ستسمح للأشخاص بدمج الدردشات الجماعية المنفصلة "تحت مظلة واحدة مع هيكل يناسبهم، وبهذه الطريقة يمكن للأشخاص تلقي التحديثات المرسلة إلى المجتمع بأكمله، وتنظيم مجموعات المناقشة الصغيرة بسهولة حول ما يهمهم".ويمكن إنشاء "المجتمعات" حول المجموعات الاجتماعية، والعائلات، والأماكن التي تعيش فيها وتعمل، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، وعلى سبيل المثال داخل مجتمع المدرسة، يمكن أن توجد محادثات جماعية منفصلة: واحدة للمعلمين فقط، وأخرى للجنة جمع التبرعات، وأخرى للطلاب المتفوقين.ولم تشارك "واتسآب" تفاصيل حول كيفية تشكيل هذه المجموعات تحديدا، لكن المتحدث الرسمي للشركة قال إن الفكرة هي منح "مجموعات متماسكة" المزيد من الطرق للتواصل بخلاف ميزات الدردشة التي يوفرها "واتسآب" في الوقت الحالي.وأشار "واتسآب" إلى أنه سيبدأ في اختبار الميزة في وقت لاحق من العام الحالي في "بلدان محددة"، لكنه سيوفرها في النهاية على مستوى العالم.وفي منشور له على "فيسبوك"، قال زوكربيرغ إن "المجتمعات" ستكون تحولا كبيرا في "واتسآب" و"ميتا".وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين "الأشخاص ليس فقط من التواصل مع الأصدقاء المقربين وجهات الاتصال، ولكن أيضا مع جميع المجتمعات المختلفة في حياتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/واتسآب-يضع-قيودا-على-تمرير-الرسائل-للدردشات-الجماعية-1060827224.html
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مجتمع, فيسبوك

واتسآب يختبر "مجتمعات"... تحول كبير في تطبيق المراسلة الشهير

13:18 GMT 16.04.2022
© REUTERS / Rupak De Chowdhuriواتسآب
واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
واتسآب
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
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أعلن تطبيق "واتسآب" البدء في اختبار "مجتمعات"، وهو تحديث يمثل "تطورا رئيسيا" له، وفقا ‏لمارك زوكربرغ مؤسس شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا)، التي تمتلك تطبيق المراسلة الأشهر.‏
وأوضح "واتسآب" في مدونة له، أن "مجتمعات" ستسمح للأشخاص بدمج الدردشات الجماعية المنفصلة "تحت مظلة واحدة مع هيكل يناسبهم، وبهذه الطريقة يمكن للأشخاص تلقي التحديثات المرسلة إلى المجتمع بأكمله، وتنظيم مجموعات المناقشة الصغيرة بسهولة حول ما يهمهم".
ويمكن إنشاء "المجتمعات" حول المجموعات الاجتماعية، والعائلات، والأماكن التي تعيش فيها وتعمل، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، وعلى سبيل المثال داخل مجتمع المدرسة، يمكن أن توجد محادثات جماعية منفصلة: واحدة للمعلمين فقط، وأخرى للجنة جمع التبرعات، وأخرى للطلاب المتفوقين.
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‏"واتسآب" يضع قيودا على تمرير الرسائل للدردشات الجماعية
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ولم تشارك "واتسآب" تفاصيل حول كيفية تشكيل هذه المجموعات تحديدا، لكن المتحدث الرسمي للشركة قال إن الفكرة هي منح "مجموعات متماسكة" المزيد من الطرق للتواصل بخلاف ميزات الدردشة التي يوفرها "واتسآب" في الوقت الحالي.
وأشار "واتسآب" إلى أنه سيبدأ في اختبار الميزة في وقت لاحق من العام الحالي في "بلدان محددة"، لكنه سيوفرها في النهاية على مستوى العالم.
وفي منشور له على "فيسبوك"، قال زوكربيرغ إن "المجتمعات" ستكون تحولا كبيرا في "واتسآب" و"ميتا".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين "الأشخاص ليس فقط من التواصل مع الأصدقاء المقربين وجهات الاتصال، ولكن أيضا مع جميع المجتمعات المختلفة في حياتهم".
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