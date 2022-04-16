https://arabic.sputniknews.com/20220416/وقفة-تضامنية-مع-الأقصى-أمام-البرلمان-المغربي-تندد-بالتطبيع-مع-إسرائيل-1061251586.html
وقفة تضامنية مع "الأقصى" أمام البرلمان المغربي تندد بالتطبيع مع إسرائيل
وقفة تضامنية مع "الأقصى" أمام البرلمان المغربي تندد بالتطبيع مع إسرائيل
شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء امس الجمعة، وقفة تضامنية دعما للمسجد الأقصى والفلسطينيين، في أعقاب الاعتداءات الأخيرة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T08:19+0000
2022-04-16T08:19+0000
2022-04-16T08:19+0000
أخبار المغرب اليوم
المسجد الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
وحسب جريدة هسبريس المغربية، فقد تجمع العشرات من النشطاء في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان المغربي، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى والمصلين داخله.وجاء التجمع استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، حيث طالبت بضرورة التضامن مع الفلسطينيين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي في القدس.ونقلت الجريدة المغربية عن الطيب مضماض، منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وصفه المطبعين بـ"الخونة"، مؤكدا تضامن الشعب المغربي مع الفلسطينيين.من جهتها أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين، أنها ضد التطبيع مع "الكيان الاستعماري العنصري الصهيوني"، مجددة رفضها لكل مظاهره بالمغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الخارجية-المغربي-لدى-كل-إسرائيلي-تقريبا-دماء-مغربية-1060564503.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, المسجد الأقصى
وقفة تضامنية مع "الأقصى" أمام البرلمان المغربي تندد بالتطبيع مع إسرائيل
تابعنا عبر
شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء امس الجمعة، وقفة تضامنية دعما للمسجد الأقصى والفلسطينيين، في أعقاب الاعتداءات الأخيرة.
وحسب جريدة هسبريس
المغربية، فقد تجمع العشرات من النشطاء في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان المغربي، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى والمصلين داخله.
وجاء التجمع استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، حيث طالبت بضرورة التضامن مع الفلسطينيين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي في القدس.
وردد المحتجون خلال وقفتهم شعارات مثل "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود".. و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، رافعين الأعلام الفلسطينية.
ونقلت الجريدة المغربية عن الطيب مضماض، منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وصفه المطبعين بـ"الخونة"، مؤكدا تضامن الشعب المغربي مع الفلسطينيين.
وطالب المحتجون "المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لِلَجم الاحتلال عن مجازر الهدم التي ينفذها ضد الفلسطينيين في القدس، واستمراره في جرائم التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".
من جهتها أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين، أنها ضد التطبيع مع "الكيان الاستعماري العنصري الصهيوني"، مجددة رفضها لكل مظاهره بالمغرب.