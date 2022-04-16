https://arabic.sputniknews.com/20220416/-تعليق-بايدن-على-الإبادة-الجماعية-يثير-مخاوف-بعض-المسؤولين-الأمريكيين-1061250537.html
تعليق بايدن على الإبادة الجماعية يثير مخاوف بعض المسؤولين الأمريكيين
تعليق بايدن على الإبادة الجماعية يثير مخاوف بعض المسؤولين الأمريكيين
أثار إعلان الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع بأن روسيا ترتكب "إبادة جماعية" في أوكرانيا مخاوف بعض المسؤولين في حكومته، ولم يتم دعمه حتى الآن من خلال المعلومات التي... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T07:46+0000
2022-04-16T07:46+0000
2022-04-16T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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قال مسؤولان في وزارة الخارجية، المكلفة باتخاذ قرارات رسمية بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب من خلال عملية قانونية مستقلة، إن إعلان بايدن الذي بدا مرتجلًا على ما يبدو خلال خطاب السياسة المحلية في ولاية آيوا، يوم الثلاثاء، جعل من الصعب على الوكالة القيام بعملها بمصداقية، وفقا لشبكة " nbcnews".تقوم وكالات الاستخبارات الأمريكية بجمع المعلومات عندما يتم تقديم مزاعم عن أفعال يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية لكن صانعي السياسة هم الذين يقررون في الواقع ما إذا كانوا سيعلنونها أم لا، وبناء على ذلك، أشار مسؤولون إلى أن التقارير الاستخباراتية بشأن أوكرانيا لا تدعم في الوقت الحالي تصنيف "الإبادة الجماعية".وأوضح مسؤول استخباراتي أمريكي: "تتضمن الإبادة الجماعية هدفًا يتمثل في تدمير مجموعة عرقية أو أمة، وحتى الآن، هذا ليس ما نراه".ومع ذلك، تقول الشبكة إن هناك قلقا داخل المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية من أن تصرفات روسيا في المرحلة التالية من الحرب يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث أشار أحد المسؤولين إلى أن هذا التقييم يمكن أن يكون جزءًا من هذا القلق، ما دفع بايدن إلى اتخاذ موقف علني أمام حكومته.وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض: "إننا نعمل بنشاط لمساعدة الجهود الوطنية والدولية لتوثيق والتحقيق في تقارير موثوقة عن الفظائع، وتحليل الأدلة، وتحديد أي روسي مسؤول عن الفظائع وجرائم الحرب التي ارتكبت في أوكرانيا حتى تتم محاسبته"، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: "سنتابع الحقائق والقانون أينما يقودونا ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/لماذا-يستخدم-بايدن-خطابا-شديد-اللهجة-ضد-روسيا؟-1061235604.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
تعليق بايدن على الإبادة الجماعية يثير مخاوف بعض المسؤولين الأمريكيين
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أثار إعلان الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع بأن روسيا ترتكب "إبادة جماعية" في أوكرانيا مخاوف بعض المسؤولين في حكومته، ولم يتم دعمه حتى الآن من خلال المعلومات التي جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة.
قال مسؤولان في وزارة الخارجية، المكلفة باتخاذ قرارات رسمية بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب من خلال عملية قانونية مستقلة، إن إعلان بايدن الذي بدا مرتجلًا على ما يبدو خلال خطاب السياسة المحلية في ولاية آيوا، يوم الثلاثاء، جعل من الصعب على الوكالة القيام بعملها بمصداقية، وفقا لشبكة " nbcnews
".
تقوم وكالات الاستخبارات الأمريكية بجمع المعلومات عندما يتم تقديم مزاعم عن أفعال يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية لكن صانعي السياسة هم الذين يقررون في الواقع ما إذا كانوا سيعلنونها أم لا، وبناء على ذلك، أشار مسؤولون إلى أن التقارير الاستخباراتية بشأن أوكرانيا لا تدعم في الوقت الحالي تصنيف "الإبادة الجماعية".
وأوضح مسؤول استخباراتي أمريكي: "تتضمن الإبادة الجماعية هدفًا يتمثل في تدمير مجموعة عرقية أو أمة، وحتى الآن، هذا ليس ما نراه".
ومع ذلك، تقول الشبكة إن هناك قلقا داخل المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية من أن تصرفات روسيا في المرحلة التالية من الحرب يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث أشار أحد المسؤولين إلى أن هذا التقييم يمكن أن يكون جزءًا من هذا القلق، ما دفع بايدن إلى اتخاذ موقف علني أمام حكومته.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض: "إننا نعمل بنشاط لمساعدة الجهود الوطنية والدولية لتوثيق والتحقيق في تقارير موثوقة عن الفظائع، وتحليل الأدلة، وتحديد أي روسي مسؤول عن الفظائع وجرائم الحرب التي ارتكبت في أوكرانيا حتى تتم محاسبته"، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: "سنتابع الحقائق والقانون أينما يقودونا ذلك".