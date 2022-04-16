https://arabic.sputniknews.com/20220416/-هل-سيعود-ترامب-إلى-تويتر-في-حال-شراء-إيلون-ماسك-موقع-التغريدات؟-1061255122.html

‎ هل سيعود ترامب إلى "تويتر" في حال شراء إيلون ماسك موقع التغريدات

‎ هل سيعود ترامب إلى "تويتر" في حال شراء إيلون ماسك موقع التغريدات

حسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقفه من العودة إلى موقع "تويتر" من جديد في حال ‏شراء الملياردير، إيلون ماسك، له، بعد أن تعرض حسابه للحظر إبان أحداث... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T10:23+0000

2022-04-16T10:23+0000

2022-04-16T10:23+0000

تويتر

إيلون ماسك

دونالد ترامب

العالم

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وقال ترامب في تصريحات لبرنامج "Americano Media" إنه قد لا يعود إلى "تويتر" في حال استحواذ ماسك على موقع التغريدات، بعد أن عرض الأخير شراءه بشكل مباشر في صفقة تقدر الشركة بنحو 43 مليار دولار.وأوضح: "نحن نقوم بإنشاء منصة كبيرة في الوقت الحالي، لذا ربما لن يكون لدي أي اهتمام، لقد أصبح "تويتر" مملا للغاية، لقد تخلصوا من الكثير من الأصوات الجيدة على المنصة، وكذلك الكثير من أصواتهم المحافظة".وتابع: "الآن الأمر ممل وأخبرني أصدقائي أن "تويتر" ليس نفس المكان، إنه مكان ممل جدا في الوقت الحالي".ومنعت إدارة "تويتر" دونالد ترامب بشكل دائم من استخدام المنصة، بعد أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، وبررت هذا بـ"خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".وفي وقت سابق من العام الحالي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منصته الخاصة لوسائل التواصل الاجتماعي وتدعى "Truth Social"، والتي وُصفت بأنها بديل لحرية التعبير لمنصات مثل "فيسبوك" و"تويتر".، لكن إطلاقها كان بطيئا وكان تطبيقها على الهواتف الذكية فاشلا، الأمر الذي أغضب ترامب، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220414/إيلون-ماسك-ينوي-شراء-تويتر--1061190628.html

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تويتر, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم