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https://arabic.sputniknews.com/20220416/600-ألف-دولار-دخل-الرئيس-الأمريكي-وزوجته-في-2021-1061259011.html
600 ألف دولار دخل الرئيس الأمريكي وزوجته في 2021
600 ألف دولار دخل الرئيس الأمريكي وزوجته في 2021
أعلن البيت الأبيض أن قيمة الإقرارات الضريبية التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بلغ أكثر من 600 ألف دولار. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:15+0000
2022-04-16T12:15+0000
العالم
جو بايدن
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وذكر البيت الأبيض أن الزوجين دفعا ضرائب قدرها 150439 دولاراً على دخلهما البالغ 610702 دولارات بمعدل ضريبي 24.6%، حسبما نقلت "فرانس 24".وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد توقف عن هذا التقليد الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي بنشر البيانات الضريبية. بدورها أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أن دخلهما بلغ 1.6 مليون دولار العام الماضي ودفعا ضريبة بمعدل 31.6%.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/-تعليق-بايدن-على-الإبادة-الجماعية-يثير-مخاوف-بعض-المسؤولين-الأمريكيين-1061250537.html
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العالم, جو بايدن

600 ألف دولار دخل الرئيس الأمريكي وزوجته في 2021

12:15 GMT 16.04.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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أعلن البيت الأبيض أن قيمة الإقرارات الضريبية التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بلغ أكثر من 600 ألف دولار.
وذكر البيت الأبيض أن الزوجين دفعا ضرائب قدرها 150439 دولاراً على دخلهما البالغ 610702 دولارات بمعدل ضريبي 24.6%، حسبما نقلت "فرانس 24".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
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تعليق بايدن على الإبادة الجماعية يثير مخاوف بعض المسؤولين الأمريكيين
07:46 GMT
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد توقف عن هذا التقليد الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي بنشر البيانات الضريبية.
بدورها أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أن دخلهما بلغ 1.6 مليون دولار العام الماضي ودفعا ضريبة بمعدل 31.6%.
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:20 GMT
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