https://arabic.sputniknews.com/20220417/أردوغان-يهاتف-عباس-ويدين-التدخلات-الإسرائيلية-ضد-المصلين-في-المسجد-الأقصى-1061303286.html
أردوغان يهاتف عباس ويدين التدخلات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى
أردوغان يهاتف عباس ويدين التدخلات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى
أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، "بشدة التدخل الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى". 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T16:27+0000
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وأعرب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس عن تمنياته بالشفاء للجرحى وبالرحمة للشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه "أبلغ عباس بإدانتنا للتصرفات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى".واقتحم أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.وبعث وزير الخارجية الفسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينة، من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يهاتف عباس ويدين التدخلات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى
16:27 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، "بشدة التدخل الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى".
وأعرب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس عن تمنياته بالشفاء للجرحى وبالرحمة للشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه "أبلغ عباس بإدانتنا للتصرفات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى".
واقتحم أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.
وبعث وزير الخارجية الفسطيني
رياض المالكي، اليوم الأحد، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينة
، من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.