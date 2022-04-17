عربي
الدفاع الروسية: تدمير 44 منشأة عسكرية أوكرانية ومركزي قيادة
https://arabic.sputniknews.com/20220417/أردوغان-يهاتف-عباس-ويدين-التدخلات-الإسرائيلية-ضد-المصلين-في-المسجد-الأقصى-1061303286.html
أردوغان يهاتف عباس ويدين التدخلات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى
أردوغان يهاتف عباس ويدين التدخلات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى
أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، "بشدة التدخل الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى". 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T16:27+0000
2022-04-17T16:28+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102837/24/1028372469_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_c3c41f5962cbd23ac19ccc3564fdb138.jpg
وأعرب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني ​محمود عباس​ عن تمنياته بالشفاء للجرحى وبالرحمة للشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه "أبلغ عباس بإدانتنا للتصرفات الإسرائيلية ضد المصلين في ​المسجد الأقصى​".واقتحم أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.وبعث وزير الخارجية الفسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينة، من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102837/24/1028372469_0:0:3500:2625_1920x0_80_0_0_797e5a73c46f156c433aafbe5131b45b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يهاتف عباس ويدين التدخلات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى

16:27 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 17.04.2022)
© REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palaceالرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، تركيا 12 ديسمبر: كانون الأول 2017
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، تركيا 12 ديسمبر: كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
تابعنا عبرTelegram
أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، "بشدة التدخل الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى".
وأعرب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني ​محمود عباس​ عن تمنياته بالشفاء للجرحى وبالرحمة للشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه "أبلغ عباس بإدانتنا للتصرفات الإسرائيلية ضد المصلين في ​المسجد الأقصى​".
واقتحم أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.
وبعث وزير الخارجية الفسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينة، من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала