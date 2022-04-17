https://arabic.sputniknews.com/20220417/أفضل-5-مشروبات-للوقاية-من-هشاشة-العظام-بعد-سن-الـ40--1061303593.html

أفضل 5 مشروبات للوقاية من هشاشة العظام بعد سن الـ40

أفضل 5 مشروبات للوقاية من هشاشة العظام بعد سن الـ40

تعتبر هشاشة العظام من أكبر المشكلات التي تواجه الإنسان بعد سن الـ40 عاما، حيث يحتاج جسم الإنسان إلى المزيد من العناصر الداعمة لمنع أو تخفيف آثار هذه المشكلة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T16:38+0000

2022-04-17T16:38+0000

2022-04-17T16:38+0000

مجتمع

علوم

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ويعتقد خبراء الصحة أن العظام القوية لا تظهر من العدم، بل يتم بناؤها اعتمادا على مجموعة خيارات مرتبطة بنمط الحياة اليومية والمستمرة.وتعتبر عملية ممارسة التمارين الرياضية وعدم التدخين والمكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن واختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة، وأشهرها الحليب، من العناصر الأساسية المساهمة في تكوين عظام صلبة ومقاومة للكسر.وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" فإن العلاقة بين العظام والمشروبات تتجاوز منتجات الألبان، على الرغم من أنها خيار ممتاز، حيث يمكن أن تساعد العديد من المشروبات الأخرى في منع فقدان كثافة العظام عن طريق منح جرعات الكالسيوم و"فيتامين د" والفوسفور و"فيتامين ج" والعناصر المغذية الأخرى لبناء العظام.ونشر المقال قائمة بأفضل 5 مشروبات داعمة للعظام، والتي من الممكن أن تحد من مشكلة هشاشة العظام التي يعاني منها الاشخاص في سن الشيخوخة.1- الحليب المدعميعتبر الحليب وسيلة كلاسيكية لدعم صحة العظام لسبب مهم، حيث تعتبر منتجات الألبان من أعلى المصادر الغذائية للكالسيوم، وهو المعدن الذي يعمل بمثابة لبنة أساسية في الهيكل العظمي.2- لبن الكفيرقد لا يتقبل البعض طعم الحليب، أو أن البعض لا يتحمل كمية اللاكتوز بداخله، لكن هناك بديل، حيث أوصت دراسة أجريت عام 2021 أن الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الحليب يجب أن يختاروا مشروبات الألبان المخمرة كبديل لتعزيز صحة العظام.ويحتوي الكفير المصنوع من اللبن كامل الدسم أيضًا على كمية كبيرة من "فيتامين ك2" ، وهو عامل رئيسي آخر في صحة العظام. حيث وجدت دراسة أجريت عام 2015 على مرضى هشاشة العظام أن استكمال نظامهم الغذائي بالكفير لمدة ستة أشهر كان مرتبطًا بزيادة معدل كثافة العظام وزيادة كثافة المعادن في عظم الورك.3- العصائر الخضراءتتصدر منتجات الألبان قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم لدى الجميع، لكن الخضار الورقية ليست بعيدة عن ذلك. حيث يحتوي كل من السبانخ واللفت على كميات كبيرة من الكالسيوم. كما يعتبر الكرنب خيارًا أفضل لتناول العصائر أو العصائر الخضراء.4- عصير غريب فروتيتمتع عصير الغريب فروت (Grapefruit) هوي نوع من الفواكه الحمضيّة الاستوائية، بالفعل بسمعة جيدة كمشروب صحي.وبالإضافة إلى أن هذا العصير قد يقدم فوائد صحية للبشرة وفقدان الوزن، إلا أنه يساعد أيضا في الحفاظ على عظام قوية ومتينة.5- بديل الحليب المدعملا تقدم بدائل الحليب دائما كل بروتينات حليب الألبان، لكنها أكثر بكثير من مجرد ماء بنكهة الجوز، وهي في الواقع قادرة على دعم العظام.ويجب التنويه إلى ضرورة قراءة قائمة المحتويات قبل الشراء، حيث يتوفر أنواع مختلفة وخلطات متنوعة.

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