https://arabic.sputniknews.com/20220417/أمريكا-تمنح-وضع-الحماية-المؤقت-للكاميرونيين-المقيمين-على-أرضها-1061289249.html

أمريكا تمنح "وضع الحماية المؤقت" للكاميرونيين المقيمين على أرضها

أمريكا تمنح "وضع الحماية المؤقت" للكاميرونيين المقيمين على أرضها

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنها حددت مواطنين كاميرونيين موجودين بالفعل داخل أمريكا ‏للحصول على "وضع الحماية المؤقت" لمدة 18 شهرا، بسبب النزاع المسلح... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T10:57+0000

2022-04-17T10:57+0000

2022-04-17T10:57+0000

العالم

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واشنطن – سبوتنيك. وذكرت في بيان لها يوم الجمعة الماضي: "تعلن وزارة الأمن الداخلي عن تعيين الكاميرون في "وضع الحماية المؤقت" لمدة 18 شهرا، وأن فقط الأفراد الذين يقيمون بالفعل في أمريكا اعتبارا من 14 نيسان/ أبريل 2022 سيكونون مؤهلين للحصول على هذا الحق".وتعتقد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الوضع في الكاميرون لا يسمح للكاميرونيين بالعودة بأمان إلى ديارهم، بسبب مجموعة من المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجمات التي ارتكبتها جماعة "بوكو حرام"، المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والعنف المزعوم من قبل القوات الحكومية، بحسب البيان الصحفي.ولفت البيان الأمريكي إلى أنه قد يتم تخصيص بلد ما للحصول على "وضع الحماية المؤقت"، إذا كان يعاني من نزاع مسلح مستمر أو كارثة بيئية أو ظروف استثنائية ومؤقتة.وتشهد المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في الكاميرون أعمال عنف منذ عام 2017، عندما أعلنت الحكومة الحرب على الانفصاليين الذين سعوا لاستقلال المناطق الناطقة بالإنجليزية.وأثّر العنف في المناطق على 2.2 مليون شخص، وتسبب في تشريد أكثر من 700 ألف، وقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وفقا للأمم المتحدة.وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1.1 مليون طفل يفقدون التعليم، بسبب شضية الآباء من إرسالهم إلى المدرسة.

https://arabic.sputniknews.com/20210724/الكاميرون-مقتل-ما-لا-يقل-عن-7-عسكريين-على-يد-مسلحي-جماعة-بوكو-حرام-1049651577.html

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العالم