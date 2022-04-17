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https://arabic.sputniknews.com/20220417/أمريكا-تمنح-وضع-الحماية-المؤقت-للكاميرونيين-المقيمين-على-أرضها-1061289249.html
أمريكا تمنح "وضع الحماية المؤقت" للكاميرونيين المقيمين على أرضها
أمريكا تمنح "وضع الحماية المؤقت" للكاميرونيين المقيمين على أرضها
قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنها حددت مواطنين كاميرونيين موجودين بالفعل داخل أمريكا ‏للحصول على "وضع الحماية المؤقت" لمدة 18 شهرا، بسبب النزاع المسلح... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:57+0000
2022-04-17T10:57+0000
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وذكرت في بيان لها يوم الجمعة الماضي: "تعلن وزارة الأمن الداخلي عن تعيين الكاميرون في "وضع الحماية المؤقت" لمدة 18 شهرا، وأن فقط الأفراد الذين يقيمون بالفعل في أمريكا اعتبارا من 14 نيسان/ أبريل 2022 سيكونون مؤهلين للحصول على هذا الحق".وتعتقد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الوضع في الكاميرون لا يسمح للكاميرونيين بالعودة بأمان إلى ديارهم، بسبب مجموعة من المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجمات التي ارتكبتها جماعة "بوكو حرام"، المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والعنف المزعوم من قبل القوات الحكومية، بحسب البيان الصحفي.ولفت البيان الأمريكي إلى أنه قد يتم تخصيص بلد ما للحصول على "وضع الحماية المؤقت"، إذا كان يعاني من نزاع مسلح مستمر أو كارثة بيئية أو ظروف استثنائية ومؤقتة.وتشهد المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في الكاميرون أعمال عنف منذ عام 2017، عندما أعلنت الحكومة الحرب على الانفصاليين الذين سعوا لاستقلال المناطق الناطقة بالإنجليزية.وأثّر العنف في المناطق على 2.2 مليون شخص، وتسبب في تشريد أكثر من 700 ألف، وقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وفقا للأمم المتحدة.وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1.1 مليون طفل يفقدون التعليم، بسبب شضية الآباء من إرسالهم إلى المدرسة.
https://arabic.sputniknews.com/20210724/الكاميرون-مقتل-ما-لا-يقل-عن-7-عسكريين-على-يد-مسلحي-جماعة-بوكو-حرام-1049651577.html
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العالم

أمريكا تمنح "وضع الحماية المؤقت" للكاميرونيين المقيمين على أرضها

10:57 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANوزارة الأمن الداخلي الأميركية
وزارة الأمن الداخلي الأميركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
وزارة الأمن الداخلي الأميركية
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنها حددت مواطنين كاميرونيين موجودين بالفعل داخل أمريكا ‏للحصول على "وضع الحماية المؤقت" لمدة 18 شهرا، بسبب النزاع المسلح المستمر في البلاد.‏
واشنطن – سبوتنيك. وذكرت في بيان لها يوم الجمعة الماضي: "تعلن وزارة الأمن الداخلي عن تعيين الكاميرون في "وضع الحماية المؤقت" لمدة 18 شهرا، وأن فقط الأفراد الذين يقيمون بالفعل في أمريكا اعتبارا من 14 نيسان/ أبريل 2022 سيكونون مؤهلين للحصول على هذا الحق".
وتعتقد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الوضع في الكاميرون لا يسمح للكاميرونيين بالعودة بأمان إلى ديارهم، بسبب مجموعة من المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجمات التي ارتكبتها جماعة "بوكو حرام"، المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والعنف المزعوم من قبل القوات الحكومية، بحسب البيان الصحفي.
ولفت البيان الأمريكي إلى أنه قد يتم تخصيص بلد ما للحصول على "وضع الحماية المؤقت"، إذا كان يعاني من نزاع مسلح مستمر أو كارثة بيئية أو ظروف استثنائية ومؤقتة.
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2021
الكاميرون... مقتل ما لا يقل عن 7 عسكريين على يد مسلحي جماعة بوكو حرام
24 يوليو 2021, 23:37 GMT
وتشهد المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في الكاميرون أعمال عنف منذ عام 2017، عندما أعلنت الحكومة الحرب على الانفصاليين الذين سعوا لاستقلال المناطق الناطقة بالإنجليزية.
وأثّر العنف في المناطق على 2.2 مليون شخص، وتسبب في تشريد أكثر من 700 ألف، وقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وفقا للأمم المتحدة.
وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1.1 مليون طفل يفقدون التعليم، بسبب شضية الآباء من إرسالهم إلى المدرسة.
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